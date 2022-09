Kwalificatie 1: Perfecte timing brengt Marini in Q2

Het regende zaterdagmorgen geschrapte rondjes nadat de derde vrije training afgelopen was. Onder meer Marco Bezzecchi en Jorge Martin verloren daardoor hun Q2-plek en moesten zaterdagmiddag op een bewolkt Misano World Circuit Marco Simoncelli aan de bak in Q1. In de vierde training, waarin Enea Bastianini de rapste was, regende het nog lichtjes maar bij aanvang van de kwalificatie was het grijs maar droog in Misano. Martin is, zo erkende zijn teambaas Fonsi Nieto, nog bezig met het verwerken van zijn ‘nederlaag’ in de strijd om het tweede Ducati-fabriekszitje. De Pramac-rijder begon echter heel aardig aan de kwalificatie met een 1.32.208.

Bezzecchi was echter nog iets rapper. Hij zette 1.31.961 op de chrono terwijl Honda-rijder Alex Marquez voor de zoveelste keer dit seizoen crashte. De LCR-man stond te voet en ging al rennend terug naar de pitbox om alsnog aan de kwalificatie te beginnen. Na de tijd van Bezzecchi viel er een kort moment van stilte voordat rijders aan de tweede runs begonnen. Intussen verschenen er wel weer wat druppels op de lenzen van de camera’s, maar dat weerhield rijders er niet van om er nog eens goed voor te gaan zitten. Luca Marini opende sterk, hij klokte 1.32.004 en kwam daarmee op een halve tiende van zijn teamgenoot Bezzecchi op de tweede plek.

De timing van Marini bleek perfect. Op het moment dat hij zijn tijd gereden had, begon het harder te regenen en was het afgelopen met de snelle tijden. Bezzecchi en Marini konden zich daardoor opmaken voor deelname in Q2. Martin eindigde op de derde plek en reageerde gefrustreerd. Fabio di Giannantonio werd vierde voor Brad Binder, die in de slotseconden nog een verwoede poging deed om tot een goede tijd te komen. Alex Marquez werd ondanks zijn val zesde voor Ducati-wildcard Michele Pirro. Andrea Dovizioso besloot zijn laatste MotoGP-kwalificatie met de achtste plek in Q1 en de achttiende startplek voor de race van zondag. Pol Espargaro werd negende voor Stefan Bradl.

Takaaki Nakagami werd twaalfde voor Kazuki Watanabe. De vervanger van Joan Mir hield Remy Gardner en Raul Fernandez achter zich, maar beide Tech3-rijders kwamen niet tot een fatsoenlijke tijd in het eerste deel van de sessie.

Uitslag: Kwalificatie 1 MotoGP Grand Prix van San Marino

Kwalificatie 2: Oliveira moedig, Ducati domineert

Terwijl de Q1-mannen zich naar de pits begaven, stonden Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia koortsachtig voor zich uit te turen. Zij zagen de regendruppels naar beneden komen in wat voor beide coureurs een cruciale sessie zou worden. Quartararo wil een gunstige startpositie omdat hij met zijn Yamaha moeite heeft om inhaalacties te plaatsen, Bagnaia kreeg na een akkefietje in de eerste training een gridstraf van drie plekken. De Ducatist wil zich op de eerste rij kwalificeren om zondag aanspraak te maken op zijn vierde zege op rij. Terwijl Quartararo en Bagnaia aan het ijsberen waren, zat Jack Miller rustig op zijn stoel toe te kijken naar wat zou komen. Hij was een van de twaalf coureurs, zes van hen op Ducati’s, die zich geplaatst hadden voor de tweede kwalificatiesessie over vijftien minuten.

De coureurs en teams waren het eens over de omstandigheden. Het was te nat voor slicks en alle rijders kwamen op de gegroefde Michelins de baan op. Alleen Miguel Oliveira verkoos de slicks en hij kwam aardig uit de voeten. Het circuit was weliswaar vochtig, maar echt nat werd het niet. Marini kreeg als een van de eersten het sein om naar de pits te komen voor een motorwissel. Oliveira kreeg intussen gelijk, hij was in zijn eerste vliegende ronde meteen zo’n drie seconden sneller dan Bagnaia op de regenbanden. Zarco kwam op regenbanden tot op een halve seconde van Oliveira, maar duidelijk was dat slicks de juiste keuze waren.

Oliveira verbeterde zichzelf naar 1.37.332 op de medium/soft-bandencombinatie, Bezzecchi had voor en achter softs gestoken en ging naar 1.36.758. Het waren echter de omstandigheden waarin Miller zich uitstekend voelt. De Australiër kwam in zijn eerste vliegende ronde tot 1.36.004. In de tweede ronde snoepte Miller maar liefst 1,3 seconde van zijn eigen tijd af en verbeterde zich naar 1.34.764. Bezzecchi kwam er hard onderdoor met een 1.33.902, terwijl Bastianini de lat twee tellen later weer hoger legde door 1.33.812 te klokken. Quartararo koerste intussen op de achtste plaats terwijl Aleix Espargaro ook niet in de buurt van de eerste rij kwam. Dat recht was blijkbaar voorbehouden aan de Ducati’s.

Bastianini scherpte zijn tijd nogmaals aan naar 1.32.747, maar Miller counterde in rap tempo naar 1.32.637. Bagnaia vond op zijn beurt weer flink wat tijdwinst en ging met 1.32.413 naar de voorlopige pole-position. Zo bleef het tot het eind van de sessie snelle tijden regelen. Ook Johann Zarco mengde zich met 1.32.201 in de debatten, Maverick Viñales had intussen een aardige ronde gereden op de Aprilia RS-GP en klom op naar de tweede plek.

Bij het ingaan van de laatste minuut ging Miller terug naar de eerste plek. Hij klokte 1.31.899. het kwam aan op de laatste pogingen: Bagnaia kwam niet aan de tijd van Miller, Bezzecchi bleef steken op anderhalve tiende van de Australiër. Quartararo deed een poging, maar haalde het ook niet. Bastianini verbeterde zich naar de derde plek terwijl Viñales zich als enige non-Ducati kon mengen in de top van het veld. Hij plaatste zich op de vijfde plek.

Niemand kwam echter meer aan de tijd van Miller. Hij greep zijn eerste pole-position sinds de Grand Prix van Argentinië in 2018 voor Bagnaia, die na aftrek van zijn gridstraf vanaf de vijfde plek zal starten. Bastianini werd derde voor Bezzecchi en Viñales. Zarco kwam tot de zesde plek voor Marini en een ontgoochelde Quartararo. Aleix Espargaro bleef steken op de negende plek, hij was ruim zes tienden langzamer dan Miller. Oliveira’s moed door meteen op slicks te starten, werd niet beloond; hij eindigde op de tiende plek voor Franco Morbidelli en hekkensluiter Alex Rins.

De Grand Prix van San Marino begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag: Kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van San Marino