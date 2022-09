Miller na dominante zege: “Wist niet dat ik dit in me had”

Vanaf de zevende startplek had Jack Miller een aardige klus voor de boeg, maar hij kwam al snel op de voorposten na mooie inhaalacties op Jorge Martin, Marc Marquez en Brad Binder. Vanaf daar dicteerde hij het tempo en dat resulteerde in de vierde MotoGP-overwinning in zijn loopbaan voor Binder en Martin.

“Het was heel emotioneel, zo is het bij mij blijkbaar altijd”, zegt Miller, die aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Ducati. “Ik was als een baby aan het huilen na de finish. Het was geweldig, ik wist niet dat ik dit in me had. Het was prachtig om van start tot finish aan de leiding te rijden en het op deze manier te doen. Als je zo aan het rijden bent, ben je je eigen grootste tegenstander. Ik wilde niet te veel luisteren naar mezelf, de motor was geweldig, ik moest gewoon mijn referenties raken. Het is hier makkelijk om een remfout of iets dergelijks te maken, maar vandaag lukte alles.”

Miller stelde zichzelf teleur in de kwalificatie, maar wist dat hij kon vertrouwen op het tempo dat hij liet zien in de enige droge vrije training op vrijdag. “Het ging beter dan gepland, om eerlijk te zijn. Ik voelde me het hele weekend al sterk. Ik was teleurgesteld na de kwalificatie, ik had het gewoon beter kunnen doen, maar ik voelde me niet goed. Vanaf de zevende plek hadden we een flinke klus, maar het kon nog steeds een mooie dag worden. Ik wist de tijden die ik kon rijden na de trainingen op vrijdag en zelfs in de warm-up lukte het om constant te rijden op de harde band. Dat was de band voor de race. Toen ik eenmaal onderweg was, kon ik die gasten vrij snel pakken en was het aan Jorge om terug te vechten. Toen ik vooraan zat, kon ik gewoon mijn tempo rijden. De motor werkte fantastisch en ik kon boven mezelf uitstijgen.”

Miller tekende zondag voor de zesde Ducati-overwinning op rij. In het kampioenschap verstevigde de Australiër zijn vijfde plek.