Miller blij dat hij nog steeds updates van Ducati krijgt

Jack Miller heeft een tweejarig contract getekend bij KTM en krijgt een plek in hun fabrieksteam. De drievoudig MotoGP-winnaar vormt er een koppel met Brad Binder. De overstap naar het Oostenrijkse merk komt na een lang huwelijk met Ducati. Miller rijdt sinds 2018 voor de Italianen, eerst bij Pramac Racing en vanaf 2021 voor de hoofdmacht. Daarbij heeft hij veel ontwikkelingswerk voor zijn rekening genomen. Zo was het Miller die als eerste de verstelbare rijhoogte uitprobeerde.

Zaterdag reed Miller tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië met het nieuwste snufje van Ducati: de kleine 'Stegosaurus'-vleugels op de achterkant van de GP22. De updates waren vrijdag al te zien op de Gresini Ducati van Enea Bastianini en de Pramac-machine van Jorge Martin. Dit ondanks dat Miller dus gaat vetrekken naar een rivaliserend kamp. Volgens de coureur is Ducati "honderd procent eerlijk" tegen hem geweest nadat hij hen op de hoogte had gebracht van zijn plannen.

"Ze waren heel eerlijk tegen mij", aldus Miller. "Toen ik het hen had verteld, is deze beslissing genomen. Het is zeer ongebruikelijk voor een fabriek om een rijder updates te blijven geven als hij weg gaat. Maar zij zijn de hele tijd honderd procent eerlijk tegen mij geweest." Hij wijst naar de andere Ducatisten in het veld. "Zoals je ook bij de andere motoren kunt zien, krijgt iedereen het maximale wat Ducati kan geven. Dit zit in hun DNA. Het is geweldig dat Gigi [Dall'Igna, teambaas] en de rest dit doen. Daar dringen ze ook op aan. Dat waardeer ik enorm. Er is niks ergers dan dat je geen updates meer krijgt en buitengesloten wordt bij het bekijken van data. Maar ze zijn honderd procent transparant naar mij toe, tot het einde. Dat is een fijn gevoel."

Volgens Bastianini geven de nieuwe vleugels meer stabiliteit bij het remmen. Miller, die zich zaterdag als derde kwalificeerde voor de Britse Grand Prix, merkt daar naar eigen zeggen nog vrij weinig van. "Om heel eerlijk te zijn voel ik geen verschil. Ik moet alleen oppassen met mijn been bij het opstappen. Maar tijdens het rijden merk ik niks. Maar goed, we moeten het allemaal nog analyseren."