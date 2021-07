Miller: Bewezen dat Ducati juiste keuze maakte met jonge rijders

Ducati nam na afloop van vorig seizoen afscheid van Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci en koos met Miller en Bagnaia voor jongere rijders. Die switch werd bekritiseerd omdat beide rijders zich niet echt bewezen zouden hebben in de MotoGP. Miller had tot dit jaar één MotoGP-race gewonnen voor Honda, Bagnaia maakte in de eerste twee seizoenen ook geen denderende indruk. Inmiddels hebben de mannen zich laten zien. Miller won twee races in Jerez en Le Mans, Bagnaia verzamelde drie podiums in de eerste vier races. De beide rijders staan daarmee in de hoogste regionen van het klassement.

De echte evaluatie volgt aan het eind van dit jaar, maar Miller is van mening dat Ducati er goed aan gedaan heeft om voor jonge coureurs te kiezen. “Ik denk het wel”, zei Miller deze week op het circuit van Barcelona in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Ze hebben de bevestiging tot nu toe wel gekregen, maar dat kun je aan het eind van dit seizoen pas met zekerheid zeggen. Er zullen altijd mensen zijn met een mening die zeggen dat het team beter iets anders had kunnen doen. Uiteindelijk hebben ze een beslissing genomen, zijn we aan het racen en is er geen weg terug. Ik denk dat we het goed doen. Pecco en ik, vooral Pecco is heel constant geweest, ik probeer ook m’n best te doen. Ik denk dat we het vrij aardig doen voor het team en de fabrikant als geheel. In het constructeurskampioenschap staan we er goed bij, in het klassement voor rijders ook.”

Vertrouwen in tweede helft van het seizoen

Ducati staat momenteel tweede in het MotoGP-constructeurskampioenschap, zeventien punten achter Yamaha. Ondanks twee overwinningen staat Miller niet echt hoog in het klassement, de Australiër heeft echter vertrouwen dat hij dat in de tweede helft van het seizoen kan rechtzetten. “We hebben twee overwinningen en een podium in Barcelona, daar ben ik trots op. De eerste races van het seizoen waren niet ideaal, de crash in Assen was onnodig”, voegde Miller toe. “Het is gebeurd, dat soort dingen kunnen we niet meer veranderen. Ik kijk vooruit en denk dat we in de tweede helft van het seizoen goed werk kunnen doen. Ik heb stilletjes toch wel vertrouwen in de tweede helft van het seizoen. We krijgen meer circuits die de Ducati goed liggen en ook waar ik graag rijd. Ik denk dat we het goed kunnen doen.”