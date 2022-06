In 2018 ging Jack Miller aan de slag bij het Pramac Racing Team. De Australische coureur had net drie MotoGP-seizoen afgewerkt bij satellietteams van Honda, maar switchte naar de Italiaanse motor. Met Pramac stond Miller in drie seizoenen negen keer op het podium en dat was voor Ducati reden genoeg om hem naar het fabrieksteam te halen. Afgelopen jaar finishte hij vijf keer op het podium, waaronder twee keer op de hoogste trede. Hoewel hij in 2022 al twee keer het ereschavot heeft bereikt, gaat het nog niet van harte. Zijn positie stond al voorafgaand dit seizoen op losse schroeven en donderdag kwam de bekendmaking dat er na vijf Ducati-jaren een punt wordt gezet achter de samenwerking.

"Het waren vijf belangrijke jaren met Ducati. Ik heb geregeld het podium gehaald en heb twee zeges geboekt. Dat vergeet ik nooit meer. Naast de twee constructeurstitels, eindigde ik vorig jaar als vierde in het kampioenschap. Dat was mijn beste resultaat ooit in de MotoGP", blikt Miller terug. "Bij Pramac en Ducati ben ik elk jaar meer gegroeid als coureur. Het voelde altijd alsof ik de beste versie van mezelf was. Volgend jaar staat er nieuwe uitdaging op het menu, maar op dit moment ben ik vooral bezig om mijn laatste seizoen met Ducati zo goed mogelijk af te sluiten. Ik dank Ducati Corse, mijn team, Gigi, Paolo, Davide en de mensen met wie ik de afgelopen vijf seizoen heb gewerkt."

Ducati-teambaas Luigi Dall'Igna beaamt de woorden van Miller en spreekt over vijf geweldige jaren. "Miller is een getalenteerd coureur, die onze Desmosedici GP maar al te goed onder de knie had. Het is een eerlijk en loyaal persoon. Hij is toegewijd en je kunt op hem rekenen", aldus Dall'Igna. "Ik wil hem namens Ducati en onze sponsoren bedanken voor de afgelopen vijf jaar. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

KTM trekt Jack Miller aan

En zijn toekomst vervolgt Miller bij het fabrieksteam van KTM. Donderdagochtend maakte dat team bekend dat de rijder uit Townsville zijn krabbel onder een tweejarige deal heeft gezet. Miller is geen onbekende voor KTM. In 2011 en 2014 kwam hij al voor het merk in actie in diverse opstapklassen. De Oostenrijkers zijn in hun nopjes met het halen van de coureur, die in 2023 naast Brad Binder rijdt.

"Met Jack naast Brad hebben we een sterke bezetting", zegt KTM-teambaas Francesco Guidotti. "Ik ken hem goed. Ik weet hoe hij werkt en wat hij inbrengt. Ik ben ervan overtuigd dat hij als persoon en de manier waarop hij rijdt onze KTM RC16 naar een hoger niveau kan tillen. Net als Brad, is ook Jack een pure racer. Hij zal de limiet opzoeken, alles uit het pakket halen en altijd voor een goed resultaat gaan. De komende twee MotoGP-seizoenen worden prachtig."