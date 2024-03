Miller: Aerodynamica laatste puzzelstukje in MotoGP-ontwikkeling

Sinds Ducati in halverwege het vorige decennium als eerste team experimenteerde met winglet hebben alle fabrikanten ingezien dat dit voordeel oplevert. Ook voor het MotoGP-seizoen 2024 hebben de diverse merken weer radicalere vleugeltjes en fairings ontworpen voor hun machines, ondanks de kritiek dat de huidige aerodynamica het racen niet ten goede komt. Toch toont Jack Miller begrip dat de fabrikanten deze weg inslaan. Niet alleen is de aerodynamica jarenlang het ondergeschoven kindje geweest, ook is het kostentechnisch een efficiënte manier om de motoren sneller te maken.

"Jarenlang hebben we de elektronica, motorblokken, banden enzovoorts ontwikkeld en nu zijn we bezig met het laatste puzzelstukje", vertelde de fabrieksrijder van KTM tijdens het MotoGP-weekend in Qatar. "Ik zag een citaat van iemand bij Aprilia dat het goedkoper is om aero te ontwikkelen dan het motorblok. Nou, dat klopt. Je wil echt niet een motorblok van een MotoGP-motor opnieuw ontwikkelen, dat is gekkenwerk. Aero is echter iets wat je er gemakkelijk op kunt schroeven en wat kan helpen. Maar waar houdt het op? Waar gaat het heen? Ik weet het niet."

Daar waar Ducati jarenlang pionier was op het gebied van aerodynamica in de MotoGP, waren het afgelopen winter juist KTM en Aprilia die op dit vlak stappen hebben gezet. KTM heeft onder meer een fairing geïntroduceerd die in de bochten voor grondeffect moet worden. Aprilia baarde intussen opzien tijdens de wintertests met de vernieuwde RS-GP, die naast een nieuwe voorvleugel ook was voorzien van een soort diffuser onder de staart. Ook werden enkele winglets toegevoegd aan de achterbrug. Aleix Espargaró vindt dat dit erbij hoort in de MotoGP anno 2024.

"Het hoort bij het spelletje. Ik heb vele malen gezegd dat het er niet om gaat of het me wel of niet bevalt. Dit zijn de reglementen, je moet de beste zijn en onze motorfiets is best goed qua aerodynamica", stelt de drievoudig Grand Prix-winnaar. Ook benadrukt hij het voordeel dat het huidige concept van Aprilia heeft. "Hopelijk helpt deze extra downforce ons in Portimão. Iedereen heeft veel aero. Onze aero is heel goed, maar als je een goed team met aero-engineers hebt, heeft de motor in de bochten veel downforce - en dat hebben wij - en relatief weinig luchtweerstand op de rechte stukken."