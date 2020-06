OTD: Jack Middelburg zet TT Circuit op stelten met overwinning

Middelburg was gedurende zijn carrière snoeihard voor zichzelf. De coureur was gezegend met een bulk aan talent, maar hij nam ook veel risico’s en daarbij ging het nogal eens mis. Een dubbele scheenbeenbreuk na een crash op Silverstone weerhield Middelburg er niet van om redelijk snel weer op te stappen. Na een tweede val, waarbij hetzelfde been weer geblesseerd raakte, kwam het nooit meer helemaal goed met de rijder uit het Westland.

In die tijd moesten coureurs hun machine nog rennend voortduwen na de start, maar dat was door de ellende uit het verleden niet bepaald een sterk punt voor Middelburg. Nadat hij op het TT Circuit pole-position trainde, was het zijn eer te na om zich vanaf de laatste startrij aan te laten duwen door een monteur. Vanaf de eerste startplek duwde Middelburg zijn machine zelf in gang, maar echt voortvarend ging het niet.

Randy Mamola pakte de leiding, maar Middelburg toonde zich die middag ongenaakbaar op het TT Circuit. Graziano Rossi had zijn Nederlandse concurrent al min of meer afgeschreven, maar werd verrast toen hij ‘Jumping Jack’ langszij zag komen. Middelburg bouwde een forse voorsprong op en kon zijn overwinning in de laatste ronde al vieren. Hij deed dat door naar het publiek te zwaaien. Rossi en Franco Uncini konden het tempo van Middelburg bij lange na niet volgen, maar completeerden wel het podium.