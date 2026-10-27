Opinie

MotoGP GP van Australië

Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?

Het zou makkelijk zijn om te concluderen dat de strijd om de MotoGP-titel van 2026 in Australia duidelijk in de richting van Marquez is gekanteld. Maar de kansen stapelden zich al enkele weken in zijn voordeel op….

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 27 okt 2026, 13:46

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Autosport



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Het laatste bezoek van de MotoGP aan Phillip Island werd ingekort door slecht weer, maar zelfs een half raceweekend tijdens de Grand Prix van Australië had grote gevolgen voor de titelstrijd.

Voor het eerst in het seizoen 2026 zagen MotoGP-fans een langdurig rechtstreeks duel tussen de twee titelkandidaten: Jorge Martin en Marc Marquez. Hoewel de twee elkaar eerder al de degens hebben gekruist, waren die confrontaties ofwel te snel voorbij of misten ze dezelfde intensiteit. Dit keer begrepen beide coureurs hoe belangrijk het was om de ander te verslaan en brachten ze hun beste vorm mee naar de sprint. Wie als winnaar uit de strijd kwam, zou een grote psychologische opsteker pakken in de titelstrijd.

Zowel Martin als Marquez zullen zich goed gepositioneerd hebben gevoeld richting de race van zaterdag. Martin wist dat hij in droge omstandigheden over een competitief pakket beschikte, terwijl Marquez zich ervan bewust was dat Phillip Island traditioneel goed bij zijn rijstijl paste. Hij had bovendien het voordeel dat hij vanaf pole position mocht vertrekken.

Toch werd al snel duidelijk dat Martin op het randje reed, terwijl Marquez meer controle leek te hebben. Telkens wanneer Martin erin slaagde om voorop te komen, had hij moeite om daar te blijven. Hij maakte fouten waardoor Marquez kon terugslaan. De Aprilia had misschien het tempo om mee te vechten, maar Martin moest op zijn limiet rijden om zijn landgenoot te verslaan.

Marquez, die erom bekendstaat de sterke en zwakke punten van zijn rivalen op de baan nauwkeurig te analyseren, zag dat Martin de limiet opzocht en wist dat hij in de aanval moest gaan. In ronde acht leverde hij een briljant gevecht met de Aprilia-rijder, waarbij hij standhield totdat Martin in bocht 8 een kostbare fout maakte. De crash was verwoestend voor Martin, vooral door de breuk die hij opliep nadat hij de grond raakte. Maar ook zonder die blessure zou het resultaat Martin met moeilijke vragen hebben achtergelaten over zijn vermogen om Marquez in de titelstrijd van zich af te houden.

Het weekend op Phillip Island onderstreepte een patroon dat onmogelijk nog te negeren is. Marquez heeft elke kans benut om zijn puntentotaal te maximaliseren, terwijl de twee fabrieksrijders van Aprilia herhaaldelijk waardevol terrein hebben prijsgegeven. Het is niet zo dat Aprilia op elk circuit sneller is geweest dan Ducati. Integendeel, Ducati had op meer circuits een prestatievoordeel dan de publieke perceptie misschien doet vermoeden. Maar dat Marquez een voorsprong van 10 punten heeft na twee rondes te hebben gemist en voor zijn operatie halverwege het seizoen met performance te hebben geworsteld, zegt evenveel over zijn klasse als over de tekortkomingen van Martin en Marco Bezzecchi.

Aprilia riders have hemorrhaged too many points in 2026, whether due to their own mistakes or sheer bad luck

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vergis je niet, er zijn momenten geweest waarop Aprilia terrein verloor door omstandigheden buiten de controle van het team of zijn rijders. Martins armpump-probleem in Misano schiet te binnen; hij verloor niet alleen een kans om met Marquez te duelleren, het kostte hem ook 14 punten ten opzichte van zijn rivaal in het kampioenschap. Ook de regen halverwege het weekend op Phillip Island zette Marco Bezzecchi en Ai Ogura ver naar achteren op de grid, waardoor Marquez met minder Aprilia’s te maken zou hebben gehad als het het hele weekend droog was gebleven.

Maar zelfs als die gebeurtenissen worden meegenomen, waren de waarschuwingssignalen al enige tijd aanwezig. Marquez had flink ingelopen op de leiding in het kampioenschap, waarbij fouten en gemiste kansen van de Aprilia-rijders hem herhaaldelijk in de kaart speelden.

In plaats van hun voordeel uit te bouwen, waren Martin en Bezzecchi vaak bezig de schade te herstellen. Het weekend van de Grand Prix van Indonesië illustreerde dat perfect. Nadat Martin de leiding in de sprint verloor door een combinatie van problemen met de bandenspanning en zijn eigen late fout, pakte Marquez een verrassende zege op een van zijn en Ducati’s zwakste circuits. De dag erna bracht zelfs een 1-2-3-4-finish voor Aprilia Martin slechts terug naar dezelfde positie als vóór het weekend, met een kleine voorsprong van twee punten in de stand.

Nu Marquez zelden wijd gaat, laat staan crasht, heeft de rest van de grid van 2026 moeite gehad om zijn niveau van performance en consistentie te evenaren

Daardoor hing Martin in feite aan een zijden draadje aan de leiding in het kampioenschap. Eén grote fout of een nieuw geval van pech zou Marquez in staat stellen om aanzienlijk uit te lopen. Bezzecchi had intussen al een vergelijkbare tegenslag gehad in Misano, waar hij crashte terwijl hij 22 punten achter de leiders in het kampioenschap stond. Martin stond misschien op een andere positie in de titelstand, maar in deze fase van het seizoen wordt de impact van elke fout uitvergroot.

In een ander seizoen hadden deze fouten misschien minder zwaar gewogen. Martin won zijn MotoGP-titel natuurlijk in een jaar dat werd bestempeld als het ‘kampioenschap van de fouten’. Maar nu Marquez op een competitieve motor zit en zelden wijd gaat op de baan - laat staan crasht - heeft de rest van de grid van 2026 moeite gehad om zijn niveau van performance en consistentie te evenaren.

Waar laat de Grand Prix van Australië Aprilia en Martin dan achter in de titelstrijd? Ten eerste kregen Martin en Aprilia zondag een enorme reddingsboei toegeworpen toen de race over de volledige afstand werd afgelast. Als de race was doorgegaan, had Marquez een grote kans gehad om verder uit te lopen in de stand, terwijl Martin ongeschikt was verklaard om deel te nemen. Zelfs als Marquez naar het grotere geheel had gekeken en op safe had gespeeld, had hij met een voorsprong van 30 punten in de stand kunnen vertrekken. Dat zou voor Martin vrijwel zeker het einde van het verhaal zijn geweest.

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Maar zelfs met een achterstand van 10 punten wordt het niet makkelijk om het verloren terrein goed te maken, zeker gezien Martins fysieke toestand. De Spanjaard werkt nauw samen met zijn fysiotherapeut om zich voor te bereiden op een mogelijke comeback in Sepang deze week. Hij moet donderdag op het circuit nog medische tests doorstaan voordat hij mag deelnemen aan VT1. Zelfs als hij groen licht krijgt om te racen, is het onwaarschijnlijk dat hij volledig fit is, afgaand op de opmerkingen van Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola op zondag.

De Grand Prix van Qatar zou vervolgens beslissend kunnen blijken. Hoewel Losail Aprilia zou moeten liggen, zou Martin er eigenlijk baat bij kunnen hebben als de race wordt afgelast, omdat hij dan meer tijd krijgt om te herstellen. Een triple-header afwerken in zijn huidige toestand zou anders een enorme uitdaging zijn.

Uiteindelijk moet Martins' directe prioriteit zijn om zijn puntenverlies in Maleisië (en Qatar) te beperken en de daaropvolgende pauze te gebruiken om zich voor te bereiden op een late tegenaanval in het seizoen. De double-header Portimao/Valencia biedt in totaal 74 punten, en als alle vier de Aprilia-rijders eensgezind kunnen optreden en punten bij Marquez kunnen weghalen, kan Martin nog altijd een theoretische kans behouden om de titel te winnen. Maar nu er twijfels zijn over zijn fitheid en Marquez geen tekenen van zwakte toont, zijn de kansen duidelijk tegen hem.

Jorge Martin's title hopes are hanging by a thread after he fractured his arm in Australia

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Als Martin niet kan deelnemen in Maleisië, zou Aprilia moeten terugvallen op Bezzecchi, die met nog vier rondes te gaan 50 punten achter Marquez staat. De Italiaan zou zijn vorm van het begin van het seizoen moeten hervinden om enige kans te hebben om die kloof te dichten. Zijn recente zege in Indonesië en Aprilia’s sterke eindsprint in 2025 kunnen hem misschien wat moed geven.

Maar sprintraces blijven een zwak punt voor Bezzecchi, en geen enkele coureur kan een titel winnen zonder op zaterdag competitief te zijn. Terwijl Marquez dit jaar negen races over halve afstand heeft gewonnen, moet Bezzecchi dit jaar zijn teller nog openen. Zelfs als Bezzecchi alle vier de Grands Prix zou winnen - zoals Ducati-teammanager Davide Tardozzi als mogelijkheid opperde - zou Marquez die winst op zaterdagen misschien kunnen compenseren.

Op een gegeven moment moet Aprilia misschien erkennen dat de kansen op de rijderstitel klein zijn en de focus verleggen naar het constructeurskampioenschap, waarin het nog altijd zes punten voor Ducati staat.

Rivola is in hart en nieren een racer en de rijderstitel opgeven zou hem niet makkelijk afgaan. Maar uiteindelijk moet hij verantwoording afleggen aan de raad van bestuur van de Piaggio Group, die tientallen miljoenen in het project heeft geïnvesteerd om te helpen de RS-GP in vijf jaar te transformeren van een vaste achterhoedemotor tot een titelkandidaat. De top van Piaggio zou volop meegenieten van de glorie als de racetak van Aprilia het constructeurskampioenschap binnenhaalt, zelfs als de rijderstitel uit handen glipt.

Hoewel Aprilia nog altijd kan hopen op een late wending in het rijderskampioenschap, zou een dubbel in het team- en constructeurskampioenschap het team nog steeds genoeg redenen geven om feest te vieren aan het einde van het 1000cc-tijdperk van de MotoGP.

Even if Aprilia's chances of winning the riders' title appear slim, it could still beat Ducati in the manufacturers' fight

Photo by: MotoGP

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