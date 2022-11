MotoGP-promotor Dorna Sports maakte enkele maanden geleden de nieuwe kalender van het seizoen 2023 bekend. Met de toevoeging van Grands Prix in Kazachstan en India staan er volgend seizoen 21 weekenden op de kalender. In het verlengde daarvan presenteerde Dorna deze zomer het plan dat er volgend jaar sprintraces toegevoegd worden aan het vaste programma. Waar de Formule 1 al een paar jaar halfbakken experimenteert met een handvol sprintraces, liet Dorna er geen twijfel over bestaan. Poncharal was als president van IRTA aanwezig bij de presentatie en liet zich destijds ook positief uit over de entertainmentwaarde van de sprintraces.

“Als fan die naar het circuit komt of die naar de televisie kijkt, is het fantastisch”, zegt hij tijdens de Valencia MotoGP-test in gesprek met MotoGP.com. “Ook voor de media. Je wilt gevechten zien, je wilt een show zien. Je wilt actie op de baan hebben. Een training is niet spannend, maar een race wel. Vanwege dat steun ik het. We krijgen 42 races, dat wordt heel spannend en vermakelijk.” Maar er is ook een keerzijde, erkent Poncharal die al sinds 1985 meeloopt in de Grand Prix-paddock. “Aan de andere kant weet ik ook dat we de limiet bereiken. We hebben geen budget om twee teams op te tuigen die elk de helft van de races kunnen doen. Het laatste deel van dit seizoen is heel vermoeiend geweest. Jetlags, lange vluchten, het bouwen en breken van pitboxen, vermoeidheid speelt mee, het was warm en koud. Na het raceweekend is er bijna dag en nacht gewerkt om alles klaar te maken voor de test.”

Poncharal denkt dat de grenzen van het toelaatbare daardoor bereikt zijn. “We moeten ons realiseren dat het menselijk lichaam een limiet heeft, dat mensen moe worden en geblesseerd kunnen raken”, zegt de Franse teambaas, die in 2023 met Nicolas Goyon een nieuwe teammanager in zijn team heeft. “De mensen die aan de motoren werken hebben indirect ook de veiligheid van de rijders in de hand. Ik denk dat we de limiet bereiken. Het wordt lastig om mee om te gaan. Rijders zijn er nog altijd over in gesprek om minder te doen.”

Op sportief vlak denkt Poncharal dat er meer mogelijkheden zijn om Francesco Bagnaia-achtige stunts uit te halen. Hij maakte in de tweede helft van het seizoen een gigantische achterstand goed om alsnog wereldkampioen te worden. “Het is een rare dynamiek. Je wilt natuurlijk meer races en entertainment, je wilt meer verhalen kunnen vertellen. Er zal veel meer gebeuren. Je kunt een grotere comeback maken. Pecco had 91 punten achterstand in Duitsland en hier is hij wereldkampioen geworden. We moeten onze sport spannend houden en met de toevoeging van sprintraces gaat dat lukken. Maar we moeten wel kijken naar een manier om ons personeel gezond te houden.”