Invoering MotoGP-plan voor één motor per rijder staat op losse schroeven
Het gebrek aan unanimiteit tussen MotoGP-constructeurs kan het door Aprilia geleide initiatief blokkeren om het gebruik tijdens de trainingen te beperken tot één motor per rijder.
Foto: Gold and Goose / Motorsport Images
Tot een paar Grands Prix geleden hadden de meeste merken aangenomen dat, met het oog op volgend seizoen, de aanwezigheid van een van de twee motoren aan de voorkant van de pitboxen tijdens de trainingen op vrijdag en zaterdag zou worden geschrapt, waarbij de gebruikelijke twee weer beschikbaar zouden zijn voor zowel de sprint als de race.
Motorsport.com begrijpt dat het gebrek aan unanimiteit binnen de Manufacturers Association (MSMA) een koerswijziging heeft afgedwongen bij een maatregel die praktisch klaar was om in stemming te worden gebracht. Op dit moment wijst alles erop dat de maatregel in een impasse is beland en dat de kans dat hij erdoor komt uiterst klein is.
Het voorstel, aanvankelijk aangedragen door Aprilia en gesteund door Ducati, werd gedaan in het kader van kostenbeheersing. Degenen die zich ertegen hebben uitgesproken, menen echter dat de echte reden die de twee Italiaanse fabrikanten hebben gedreven, hun overtuiging is dat zij bij voorbaat een technisch voordeel hebben in de prestaties van de nieuwe prototypes die volgend jaar hun intrede doen.
Op papier zou het beschikken over slechts één motor tijdens de trainingen de ontwikkeling van de motoren vertragen en het daardoor moeilijker maken om die hypothetische achterstand te verkleinen.
Het element dat het omstreden initiatief vooral in de achteruit heeft gezet, was de resolute weigering van KTM. In hetzelfde kamp als de Oostenrijkse constructeur bevinden zich ook de onafhankelijke teams, die in de wijziging geen enkel positief aspect zien.
Honda heeft zich op geen enkel moment in de ene of de andere richting uitgesproken, maar heeft zich altijd voorstander getoond van wat de meerderheid beslist.
Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
In iets meer dan een maand is het beeld 180 graden gedraaid. Tijdens de MSMA-vergadering in Balaton Park, op zondagochtend van de Grand Prix van Hongarije, schudden de constructeurs elkaar de hand en verlieten zij die bijeenkomst met de overtuiging dat de regel was goedgekeurd.
Ze schudden elkaar de hand en verbonden zich eraan, maar legden niets schriftelijk vast. Dat stelde KTM in staat zich terug te trekken, zoals het in Assen aan de overige leden van de MSMA liet weten.
De ommezwaai van het merk uit Mattighofen doorbrak de unanimiteit die nodig was om het voorstel op tafel te leggen bij de Grand Prix Commission, dat belast is met het al dan niet goedkeuren van wijzigingen in het reglement.
"Het onderwerp van de ene motor is nog niet dood, maar nu lijkt het ingewikkelder dat het uiteindelijk wordt ingevoerd", erkende een van de sleutelfiguren in het hele proces tegenover Motorsport.com op de Sachsenring.
Daar kon de breuk tussen de fabrikanten niet worden hersteld, onder meer omdat Gigi Dall’Igna, algemeen directeur van Ducati, en Paolo Pavesio, de verantwoordelijke bij Yamaha, ontbraken. De dialoog wordt over drie weken hervat op Silverstone, waar naar verwachting al een beslissend verdict zal komen.
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