Invaller Michele Pirro krijgt eerste straf van MotoGP-seizoen 2026

Tijdens de tweede vrijdagtraining van de MotoGP in Thailand zorgde Michele Pirro voor de nodige irritatie bij Álex Márquez door langzaam op de ideale lijn te rijden en niet op tijd ruimte te maken. De nummer twee van het afgelopen wereldkampioenschap uitte met handgebaren zijn frustratie over het handelen van zijn tijdelijke teamgenoot bij Gresini Racing, waar Pirro de geblesseerde Fermín Aldeguer vervangt.

De stewards kondigden tijdens de training al aan dat het voorval onderzocht zou gaan worden. Na dat onderzoek bleken zij niet bepaald onder de indruk van hoe Pirro de situatie oploste. Zij deelden dan ook een gridstraf van drie plaatsen uit aan de Italiaanse testrijder van Ducati, die hij zondag moet inlossen op de startopstelling voor de Grand Prix van Thailand.

"Tijdens de training voor de Grand Prix van Thailand werd waargenomen dat je langzaam op de ideale lijn reed in bocht 10 en rijder #73 daarmee hinderde. Dit gaat in tegen de specifieke instructies die gegeven zijn aan de MotoGP-deelnemers en -teams. Het is daarom een overtreding van artikel 1.21.2 van de FIM Grand Prix World Championship Regulations", schrijven de stewards in hun verklaring.

"Om bovenstaande redenen heeft het FIM Stewards Panel een straf van drie plaatsen op de grid opgelegd voor de MotoGP-race van de Grand Prix van Thailand."

Voor Álex Márquez had het voorval in de training weinig gevolgen, want hij eindigde uiteindelijk relatief eenvoudig bij de eerste tien en plaatste zich rechtstreeks voor het tweede deel van de zaterdagse kwalificatie.

Pirro slaagde daar niet in. Hij was na afloop van de vrijdagse actie op het Chang International Circuit zelfs met afstand de langzaamste rijder. Op de 22e plek gaf hij bijna drie seconden toe op snelste man Marco Bezzecchi, terwijl zijn achterstand op nummer 21, Toprak Razgatlioglu, al meer dan een seconde was. Ogenschijnlijk gaat Pirro dus weinig hinder ondervinden van zijn gridstraf.