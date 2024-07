Dit jaar vormen Miguel Oliveira en Raúl Fernández voor het tweede jaar op rij het rijdersduo van Trackhouse Racing in de MotoGP. Het is momenteel nog onduidelijk of zij in 2025 opnieuw voor de Amerikaanse satellietformatie van Aprilia uitkomen, want allebei hebben ze nog geen nieuwe deal getekend. Tegelijkertijd is de naam van de Amerikaan Joe Roberts enkele malen in verband gebracht met een plekje bij Trackhouse. Toch zegt teammanager Wilco Zeelenberg op TT Circuit Assen in een exclusief interview met Motorsport.com dat het team erop mikt om verder te gaan met Oliveira en Fernández.

“We zijn in eerste instantie natuurlijk in gesprek met onze eigen rijders”, vertelt Zeelenberg, die zich er ook van bewust is dat Oliveira en Fernández de vrijheid hebben om in gesprek te gaan met andere teams. “En dan moet je dus ook niet blind zijn om te zeggen ‘hé, wat zijn de volgende stappen als die jongens niet bij ons willen rijden?’ Dus daar komt het een beetje op neer.” Mocht dat het geval zijn, dan is Roberts een van de opties. “Natuurlijk zijn we een Amerikaans team en Joe doet het dit jaar natuurlijk uitermate goed. Is hij de beste Moto2-rijder op dit moment? Ik denk het nog niet. Dat moet nog blijken. Ik denk aan een [Sergio] García en een [Alonso] López. Maar goed, je moet dat niet uitsluiten. Natuurlijk hangen die jongens aan de bel. Iedereen praat op dit moment met iedereen.”

Gevraagd of Roberts een serieuze kanshebber op een zitje bij Trackhouse kan zijn, antwoordt Zeelenberg: “Dan moet hij wel presteren. En inderdaad, je mag hem niet zomaar passeren, zeker omdat hij Amerikaan is en wij een Amerikaans team.” Toch is het voor Trackhouse geen op zichzelf staande ambitie om een Amerikaanse rijder aan te stellen, benadrukt de voormalig Grand Prix-rijder. “Het is niet iets voor Trackhouse om te zeggen: ‘We moeten een Amerikaan hebben, want we willen achteraan rijden.’ Nee, we willen een Amerikaan hebben, omdat we ons ook willen verbeteren. En ik zie op dit moment nog niet echt iemand waarvan ik denk dat hij gelijk sneller is dan Miguel of dan Raúl. Daar moet je natuurlijk wel ook goed over nadenken.”

‘Unieke’ situatie leidde tot komst Trackhouse

De naam Trackhouse heeft begin 2024 zijn debuut gemaakt in de MotoGP als het satellietteam van Aprilia. Die rol heeft de renstal overgenomen van RNF Racing, dat eind 2023 na een behoorlijke soap de startbewijzen in de koningsklasse is kwijtgeraakt. “Het was natuurlijk best wel uniek en spectaculair, zou ik willen zeggen”, vertelt Zeelenberg over de transitie van RNF naar Trackhouse. De teamleden hebben op dat moment relatief weinig meegekregen van de hele situatie die zich achter de schermen heeft ontvouwd, “tot het moment dat [titelsponsor en mede-eigenaar] CryptoData en RNF in conflict raakten en de rekeningen van Dorna niet betaald werden. Toen gooide Dorna natuurlijk de kont in de krib door te besluiten de startbewijzen weg te halen bij RNF.”

RNF Racing is dit jaar verder gegaan als Trackhouse, nadat het team zich niet aan de gemaakte afspraken hield. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Daarna volgde een bijzondere situatie in Valencia, waarbij het team gewoon zijn werk leverde tijdens het slotrace van het afgelopen seizoen terwijl de startbewijzen voor 2025 werden ingetrokken. “Daar had Dorna wel alle recht van spreken”, vindt Zeelenberg als hij terugblikt op de situatie. “CryptoData voldeed niet aan de bedoelingen die ze hadden toegezegd aan Dorna. Dan zijn er gevolgen en dan kan de wind gauw draaien, wat ook gebeurde. Dat was natuurlijk best wel apart. Maar inmiddels rijden we natuurlijk door met exact hetzelfde team als vorig jaar en alleen een nieuwe eigenaar. En dat is natuurlijk ook wel weer vrij uniek.”

Want veel is er inderdaad niet veranderd bij de renstal die nu dus als Trackhouse door het leven gaat. Oliveira en Fernández zijn opnieuw de rijders, terwijl de motorfietsen opnieuw geleverd worden door het Italiaanse Aprilia. Wel is er in de persoon van Justin Marks dus een nieuwe teameigenaar, die daarna een slag sloeg door de ervaren Davide Brivio aan te stellen als teambaas. “Nou, dat zijn als het ware de veranderingen”, stelt Zeelenberg dan ook. “Alle monteurs zijn dezelfde gebleven, wel zijn er hier en daar wat performance engineers bijgekomen. Er zijn dus geen enorme veranderingen geweest, omdat het functioneren van de groep eigenlijk helemaal niet zo slecht was.”

Veranderingen op basis van de prestaties waren dus niet nodig bij Trackhouse. “De aanleiding [voor het verliezen van de startbewijzen door RNF] was uiteraard dat er niet aan Dorna betaald werd, niet omdat de prestaties van het team ondermaats waren of dat er gekke dingen gebeuren”, vervolgt Zeelenberg, die blij is dat er ondanks de nieuwe identiteit sprake is van continuïteit binnen het team. “Ons team is ervaren genoeg en ook hebben we de afgelopen vijf jaar natuurlijk best wel goede resultaten neergezet. Dat was eigenlijk alleen maar met dezelfde groep.”

Prettig samenwerken met Marks en Brivio

Binnen de autosport geldt Trackhouse inmiddels als een gevestigde naam. Ondernemer Justin Marks zette samen met Armando Christian Pérez - beter bekend als rapper Pitbull - in 2021 Trackhouse Racing op. Het raceteam debuteerde in de NASCAR Cup Series, waarin het inmiddels diverse races heeft gewonnen met Ross Chastain, Daniel Suarez en Shane van Gisbergen - die in 2023 bij zijn debuut in Chicago meteen won, om dit jaar in de Xfinity Series te rijden. Het noodgedwongen einde van RNF Racing bood Trackhouse ook de kans om de stap naar de MotoGP te zetten. Dat was iets wat hoe dan ook op de rader van Marks en de zijnen stond, maar de kans kwam volgens Zeelenberg eerder dan men had verwacht.

Trackhouse Racing was al bekend uit de NASCAR Cup, waar Kimi Raikkonen al enkele races voor het team reed. Foto door: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

“Ze zijn natuurlijk zelf heel erg druk, want die hebben geloof ik 36 races in NASCAR. Het opzetten van een team had in het begin best wel wat voeten in de aarde, want ze wisten niet heel veel van MotoGP af. Ze hadden wel een visie. We wilden als een Amerikaans team overkomen”, stelt Zeelenberg over de samenwerking met Marks, verwijzend naar de Amerikaanse vlag op de Aprilia’s van het team. “Ze wilden graag in de toekomst een MotoGP-team, maar dat kwam iets vroeger als verwacht. Die mogelijkheid komt niet zo vaak. Commercieel gezien doen ze het gewoon heel erg goed in de NASCAR en dat willen ze gewoon uitbreiden wereldwijd, ook in de motorsport. Dat hebben ze weten te bewerkstelligen. Verder is de connectie is kort. En als er vragen zijn en we willen dingen veranderen, dan kan dat, dus dat is prettig werken.”

Als teammanager werkt Zeelenberg natuurlijk nauw samen met de onlangs aangetrokken teambaas Brivio, die in de MotoGP al kampioenschappen heeft gevierd met Yamaha en Suzuki. De Italiaanse manager heeft zodoende een bak ervaring en daar kan Trackhouse weer van profiteren. “Hij weet dondersgoed wat het inhoudt om een team neer te zetten qua monteurs en engineers, maar met name ook hoe je een team kan sturen om ze een plezierig gevoel te laten hebben”, legt Zeelenberg uit over wat Brivio naar het team brengt. “Dat kan een hotelsituatie of een extra engineer zijn. Het kan ook zijn dat je ze een keer business class naar Japan of Australië laat vliegen, dat werkt natuurlijk heel goed binnen een team. Dat weet hij heel goed en daar zijn we dus ook druk mee bezig.”

Gemengde gevoelens over eerste seizoenshelft

Met de Duitse Grand Prix achter de rug is ook de eerste helft van het MotoGP-seizoen 2024 voorbij. Op de Sachsenring heeft Trackhouse een solide weekend afgewerkt, waarin Oliveira en Fernández zich verzekerden van een plek op de eerste startrij. Oliveira scoorde op zaterdag ook zijn eerste podium van het seizoen door tweede te worden in de sprintrace. Toch keek Zeelenberg in Assen nog met gemengde gevoelens terug op de eerste seizoenshelft. “We wilden eigenlijk beter, want we hebben natuurlijk dezelfde motorfiets als Aleix [Espargaró] en Maverick [Viñales].”

Vooral van Oliveira, die dit seizoen op de Aprilia RS-GP24 rijdt, had Zeelenberg op voorhand verwacht dat hij vaker in de top-tien en vaker in de buurt van het podium zou eindigen. Dat het uiteindelijk niet gelukt is, is volgens de 57-jarige Nederlander vooral te wijten aan een moeizame aanpassing aan de nieuwe motorfiets. “Hij heeft moeite met het gevoel op de 2024-motor. Dat was vorig jaar iets makkelijk, want de motor was neutraler. Dat ding ging overal gelijk hard", verwijst hij naar de RS-GP22 die Oliveira in 2023 tot zijn beschikking had. Dat maakte de stap naar de RS-GP24 een stuk lastiger. "Nu is het zoeken naar de juiste afstelling. Je bent zoekende naar wat hij het prettigste vindt om hard mee te rijden.” Dat wisselt volgens Zeelenberg bovendien ook per race. “En daardoor heb je geen basis.”

Wilco Zeelenberg viert het sprintpodium met Miguel Oliveira, een van de spaarzame hoogtepuntjes in zijn eerste seizoenshelft. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Over de ontwikkeling van Fernández is Zeelenberg daarentegen wel zeer te spreken. De jonge Spanjaard, die aan zijn derde seizoen in de MotoGP bezig is, weet zich op de 2023-versie van de Aprilia goed te meten met Oliveira. Zo mocht hij ook in Barcelona al vanaf de eerste startrij vertrekken, om in de sprintrace zelfs even aan kop te gaan. “Ja, eigenlijk best wel tevreden”, zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar over de ontwikkeling van Fernández, die vanaf Silverstone op de RS-GP24 mag plaatsnemen. “Hij reed natuurlijk best een goede race in Barcelona. Hij laat ook constant in de trainingen zien uit welk hout hij gesneden is. Om een raceweekend helemaal goed op te bouwen en te presteren, dat is natuurlijk niet eenvoudig, zeker niet met de mensen die ze om zich heen hebben rijden.”

Meer zichtbaar zijn in tweede seizoenshelft

Met negen Grands Prix achter de rug en nog elf raceweekenden voor de boeg is het eerste MotoGP-seizoen van Trackhouse zo goed als halverwege. Met 97 punten bezet de renstal op dit moment de achtste plek in het kampioenschap voor teams, waarbij de vijfde plek realistisch gezien nog tot de mogelijkheden behoort. Het doel is dan ook helder voor de tweede helft van het seizoen: vaker in de top-tien eindigen en meer punten scoren dan in de eerste seizoenshelft. “Als je kijkt naar de plek waar het team staat: we staan voor LCR, voor het fabrieksteam van Honda en voor Yamaha, dus we zijn helemaal niet zo langzaam. Maar we willen beter, dat mag wel duidelijk zijn”, zegt Zeelenberg over zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen.”

Toch weigert de teammanager uit Bleiswijk een specifiek aantal punten te noemen. Belangrijker vindt hij dat Trackhouse meer in beeld komt dan in de eerste seizoenshelft. “Als je tiende, elfde of twaalfde wordt, dat zijn dat best goede resultaten, maar je bent onzichtbaar. Op tv zie je ons niet”, aldus Zeelenberg. “We willen gewoon meer zichtbaar zijn en dat betekent niet alleen maar qua resultaten, maar ook dat er vanuit de organisatie meer aandacht wordt gegeven aan diverse teams. We hebben echt wel goede races gereden met mooie manoeuvres en het omzeilen van crashes. Maar je bent toch onzichtbaar, vind ik, tijdens de races. Dat geldt voor andere teams ook.”