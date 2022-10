Jack Miller behaalde vorige week tijdens de Grand Prix van Japan zijn meest overtuigende overwinning in de MotoGP tot nu toe. Afgelopen weekend scoorde hij in Thailand zijn zevende podium van dit seizoen en is hij heel stiekem teruggekomen in het kampioenschap. Het is een teken dat de rijder uit Townsville momenteel goed in zijn vel zit. Niet in de laatste plaats omdat hij volgend weekend zijn thuisrace op Phillip Island rijdt, maar aankomend weekend ook nog het ja-woord zal geven aan zijn verloofde Ruby. Kort voor de Thaise Grand Prix nam Miller uitgebreid de tijd voor een gesprek met Motorsport.com.

Q: Was de overwinning in Japan de makkelijkste uit je carrière?

JM: “Nee, al had ik geen last van stress. Ik heb vaak last gehad van stress, maar dat was het deze keer niet. Het behouden van de concentratie is waarschijnlijk moeilijker dan welke chaos dan ook. Je bent continu tegen je eigen hersenspinsels aan het vechten. Je bent constant tegen jezelf bezig over het missen van een apex in die bocht of het missen van een rempunt op dat stuk van het circuit. Maar als je dat opzij kunt zetten… Het was een geweldige race, iets waarvan ik niet wist dat ik het in me had. Dit is voor mij niet iets wat natuurlijk is."

Q: Was deze zege het resultaat van een lange zoektocht?

JM: “Natuurlijk. Ik keek altijd naar de overwinningen van Stoner, Lorenzo, Pecco en zelfs Valentino, die allemaal perioden van totale dominantie hadden. Rijders die vooraan beginnen en daar kunnen blijven. Ik had ze altijd in mijn gedachten, dat zijn mijn helden en ik stelde me voor dat ik het zelf ook kon. Het is waar dat ik in Jerez (2021) ook won, maar dat was omdat Quartararo arm pump kreeg. Fabio was die zondag de snelste.”

Q: Aan de overwinning in Japan zit geen ‘maar’

JM: “Precies. Die eerste overwinning in Assen (2016), in de regen, vocht ik met Marc die meer gefocust was op de wereldtitel dan op het winnen van die race. Valentino crashte, anderen vielen ook. Aan die overwinning kleefde een ‘maar’. En in Le Mans (2021) regende, maar het is ook zo dat ik twee long laps moest doen. In Japan was er geen enkele ‘maar’. Ik wil niet arrogant klinken, maar niemand wint per toeval vier MotoGP-races. Eentje, misschien. Maar vier? Dat is uitgesloten. Ik heb een paar keer geluk gehad, maar dat was nu niet het geval.”

Jack Miller boekte in Motegi de belangrijke overwinning uit zijn carrière: "Ik wist niet dat ik dit in me had." Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Q: Als we kijken naar je huidige niveau en het feit dat je volgend weekend gaat trouwen, zit je nu in de beste fase van je leven?

JM: “Zonder twijfel, 100 procent. Ik voel me compleet, blij. Ik houd van mijn werk, ik word omringd door geweldige mensen en ik kan doen waar ik altijd van droomde. En nu heb ik mijn geliefde ook nog bij me. Dat gevoel is onbeschrijflijk.”

Q: In welke zin heeft het constante presteren te maken met de gebeurtenissen buiten het circuit?

JM: “Ik denk dat het veel met elkaar te maken heeft. Ik heb hard gewerkt aan deze mate van consistentie. Ik heb een rustig en stabiel leven thuis, ik ben niet altijd alleen in Andorra. Ik heb iemand om mee te praten, naast de hond. Dat maakt het veel makkelijker. De slechte dagen zijn minder slecht als je iemand aan je zijde hebt.”

Q: Hoe is Jack Miller de laatste zes, zeven jaar veranderd?

JM: “Ontzettend veel. Ik weet wat ik in het verleden gedaan heb en ik denk ook dat het voor de buitenwereld zichtbaar is. Ik ben niet langer het roekeloze kind dat ik was toen ik hier kwam. Dat is een goede verandering geweest.”

Q: Wat zou je nu tegen je jongere zelf zeggen?

JM: “Doe wat je doet. Ik zou mijn verhaal nooit veranderen. Ik heb bepaalde waarden geleerd, als rijder en als persoon. Ik ben de man geworden die ik nu ben, heb geleerd van de fouten en successen die ik gehad heb. Ik denk dat zoiets momenteel ontbreekt in de wereld. Mensen die iets doen en fouten maken. Daar kun je van leren.”

Q: Wat zul je het meest missen aan Ducati?

JM met een lach: “Veel dingen, maar zeker niet het aantal evenementen waar ik bij aanwezig moet zijn. Ik zal de technici missen, de jongens, de groep van Gigi [Dall’Igna], het professionalisme en het talent van dit team. Hun enige doel is om dit verdomde kampioenschap te winnen.”

Q: Wat vind je van de manier waarop Ducati dit wereldkampioenschap haar kaarten uitspeelt?

JM: “Ik heb het gevoel dat iedereen hetzelfde denkt over Italiaanse fabrikanten. Als je kijkt naar de Formule 1: Ferrari krijgt ontzettend veel kritiek over de beslissingen die genomen worden. Dat is met Ducati ook zo. Dat komt omdat de personen uit het management heel zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het zijn karakters, maar dat maakt ze ook kwetsbaar. Ze zijn meer blootgesteld aan kritiek. Wie geven ze kritiek bij Yamaha, Lin Jarvis? Lin Jarvis is gewoon een werknemer van Yamaha, dat is anders. Daarnaast heeft Ducati nu de kaarten in handen, maar er zijn nog veel variabelen.”

Q: Maar we hebben het over acht motoren, een derde van de volledige grid. Dat kan een voordeel zijn.

“Maar wat als die rijders niet vooraan rijden? Dan hebben al die plannen helemaal geen effect. Wat mij betreft… Wat er gebeurde in Motegi tussen Pecco en Enea, te midden van die groep, dat had niet mogen gebeuren.”

Jack Miller met zijn verloofde Ruby: "De slechte dagen zijn minder slecht met iemand aan je zijde." Foto: Gold and Goose / Motorsport Images