KTM Tech3 krijgt met Remy Gardner en Raul Fernandez een volledig nieuwe line-up in 2022. De beide toprijders uit de Moto2-klasse maken het makkelijk om de huidige MotoGP-coureurs van de Oostenrijks-Franse alliantie te vergeten. Vooral in het geval van Iker Lecuona is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij debuteerde in een vreemd coronaseizoen en heeft behoorlijk wat pech gehad. Maar Petrucci is een man die node gemist gaat worden op de MotoGP-grid. De man die in 2017 het lollige tekenfilmfiguur Homer Simpson omschreef als zijn grote idool heeft in zijn loopbaan mooie dingen bereikt, is een prachtig karakter naast de baan en plaveide de weg met een unieke route richting de koningsklasse.

Zijn carrière op het circuit begon in 2006 met de Honda CBR600 Cup in Italië waarna hij overstapte naar het EK Superstock 600. Daarmee lag de weg open naar de 1000cc Superstock-machines waar Petrucci in 2011 bijna de titel pakte. Na het behalen van de Italiaanse Superstock-titel kreeg hij in 2012 een tamelijk unieke kans om naar de MotoGP te promoveren. Bij de Ioda-formatie reed Petrucci op een CRT-machine. Aanvankelijk was dat een Aprilia ART-motor, maar het werd later een Suter-chassis met een BMW-krachtbron. In drie jaar eindigde Petrucci eenmaal in de top-tien, uitgerekend in een regenwedstrijd op het circuit van Valencia. Dat de prestaties niet heel indrukwekkend waren, was niet in de laatste plaats te wijten aan de kwaliteit van de Ioda-formatie. Niet veel later ging het team ter ziele.

An 11th place finish at Aragon was the best result of a disappointing 2014 with Ioda Photo by: Bridgestone Corporation

“Mijn carrière is uniek geweest, ik kwam in 2012 in de MotoGP zonder dat ik ooit op een Grand Prix-motor, Grand Prix-banden of Grand Prix-circuits had gereden”, zei Petrucci eerder deze zomer in een uitgebreid gesprek met collega Lewis Duncan van zusterpublicatie Autosport. “Het was allemaal nieuw voor me. Ik was snel, maar niemand kende mij en ik kende ook niemand. Al het afstellingswerk aan de motor was nieuw voor mij, het was een totaal andere wereld. Dat jaar had ik ook een CRT-motor, wellicht de langzaamste machine waar ik ooit op reed. Het was langzamer dan de Superstock-machine, maar ik heb er prachtige herinneringen aan.”

Slechts weinig rijders uit het CRT-tijdperk hadden een lange carrière in de MotoGP. Van die paar uit 2012 staan alleen Aleix Espargaro en Petrucci nog op de huidige grid, die inmiddels totaal veranderd is. In 2015 kreeg Petrucci de kans op promotie, bij Pramac mocht hij op een overjarige Ducati stappen. Het was een gouden kans waar de piloot ten volste gebruik van maakte. Hij was teamgenoot Yonny Hernandez de baas en scoorde op een regenachtig Silverstone zijn eerste podium nadat hij Valentino Rossi tot het uiterste dwong. Petrucci werd sindsdien omschreven als een regenspecialist, een titel waar hijzelf overigens weinig mee heeft.

"De CRT-motor was de langzaamste machine waar ik ooit op reed, maar ik heb er prachtige herinneringen aan"

In 2017 rekende hij vervolgens af met oud-wereldkampioen Scott Redding waarmee hij een fabrieksmachine van Ducati in Pramac-kleuren verdiende voor 2018. Na het vertrek van Jorge Lorenzo kreeg de sympathieke coureur ineens kans om in het fabrieksteam te rijden. Daarmee bezuinigde Ducati flink op de salariskosten en in een zinderende strijd met Andrea Dovizioso en Marc Marquez pakte Petrucci uitgerekend op het eigen circuit in Mugello de eerste MotoGP-zege. Op een drijfnat Le Mans won Petrucci afgelopen jaar nog een keer, de overstap naar Tech3 KTM was op dat moment al in kannen en kruiken.

Met een lengte van 181 centimeter en een gewicht van 80 kilogram is Petrucci met afstand de grootste rijder van de grid. Dat heeft hem gedurende zijn carrière altijd parten gespeeld. “Sinds ik in 2006 in de Honda CBR600 Cup in Italië op de grid kwam, klaagden alle teams waar ik kwam over hoe groot ik ben. Dat is de story of my life. In Superstock zeiden ze al dat ik met mijn gewicht niet snel zou zijn. Ook in de MotoGP is het altijd een ding geweest, maar dat komt niet omdat ik dik ben ofzo. Ik heb gewoon zo’n lichaam en daar werk ik hard aan.”

Size has been a frequent obstacle to Petrucci throughout his MotoGP career Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In zijn eerste jaar bij het Ducati-fabrieksteam in 2018 wist Petrucci nog wat extra gewicht te verliezen. Hij woog op dat moment 75 kilogram, daarmee was hij nog steeds 10 kilo zwaarder dan de eerstvolgende coureur. Het feit dat hij dat gewicht kwijt was, bleek echter een probleem op zich. “Ik had echt moeite om op de motor te blijven zitten”, aldus Petrucci. Hij kwam daardoor weer wat aan, maar het verschil met de rest is zeker zo’n 15 tot 20 kilogram. Met de minimale verschillen die er tegenwoordig zijn in de MotoGP, zorgen de kleinste marges voor het verschil tussen winst en verlies. Petrucci is wat dat betreft het slachtoffer geworden van de fysiologie.

Het feit dat bandenleverancier Michelin overstapt naar een minder stevige constructie voor de achterband, vormde een probleem voor teamgenoot Andrea Dovizioso maar Petrucci werd nog harder getroffen. Het leverde hem grote problemen op, die meegenomen werden in het huidige seizoen. Op de relatief kleine RC16 was Petrucci’s grote gestel een nadeel, zeker op het gebied van aerodynamica. Ondanks dat hij een bewezen racewinnaar is in de MotoGP, had Petrucci vooraf al problemen verwacht. “Ik had wel verwacht dat het een pittige uitdaging zou worden”, zei Petrucci op de vraag of hij de opgave zag aankomen.

“Vorig jaar had ik ook moeite met de verandering van de band, de constructie is niet heel stevig. Dat maakt het lastig om een goed gevoel te krijgen met de motor. Ik had wel gedacht dat het moeilijk zou worden, er zijn maar kleine dingen die je kunt veranderen. KTM helpt mij goed, het team ook. Op snelheid, boven de 200 kilometer per uur, verlies ik ten opzichte van de anderen. Dat is in de race een probleem, vooral in de beginfase. Sinds vorig jaar heb ik met de nieuwe band wel een goed tempo. Ik was altijd goed in het managen van de achterband als die enigszins versleten is, qua racetempo ging dat altijd goed. Maar nu met de nieuwe band is het alsof deze niet tegen zoveel gewicht kan.”

Petrucci kwam in de kwalificaties dit jaar nog geen enkele keer verder dan de zeventiende stek en dat helpt niet om op zondag vooruitgang te boeken. Een negende plaats in de Italiaanse GP was het beste resultaat, al scoorde hij in de flag-to-flag op Le Mans nog een vijfde plaats. Het voldeed geen moment aan de verwachtingen die voor de start van het seizoen gesteld werden. Petrucci heeft ondanks zijn aanstaande vertrek uit de MotoGP-formatie veel steun van KTM. “We hebben nog altijd werk te doen hier, we zijn niet klaar en zullen ook niet stoppen met werken aan ons gezamenlijke doel", stelt KTM Motorsport-baas Pit Beirer. "Dat is voor mij een belangrijke opdracht. Petrucci is een fantastische kerel, we houden van hem en werken graag met hem samen.”

Slippery conditions at Le Mans brought out the best in Petrucci Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petrucci verklaarde ook dat testrijder Dani Pedrosa - een grotere tegenstelling qua postuur ga je niet vinden in de paddock – regelmatig met suggesties kwam om hem te helpen bij KTM.

Het probleem blijft echter de achterband terwijl Petrucci niet meer gewicht kan verliezen. Het blijft daardoor een lastige opdracht om competitief te zijn. Petrucci geeft om die reden ook toe dat zijn problemen dit seizoen niet bij KTM liggen, maar vooral bij hemzelf. “Ik moet van mijn schouders af om sneller te gaan op de rechte stukken”, geeft hij lachend een suggestie. Het is veelzeggend voor de persoon die Petrucci is. Ondanks dat KTM zijn laatste strohalm was en zijn MotoGP-carrière in mineur dreigt te eindigen, kan Petrucci de lol blijven inzien. Hij komt niet in het wak terecht waar we in het recente verleden verschillende rijders in terecht hebben zien komen.

"Wat ik gedaan heb in de MotoGP is uniek, dat kan niemand mij afnemen"

Met zijn ongewone route naar de MotoGP is de carrière van Petrucci automatisch een goed verhaal. Hij werd op het thuiscircuit van Ducati een racewinnaar voor het fabrieksteam, iets wat hem in dat land een heldenstatus opleverde. Met zijn overwinning in diezelfde race werd hij een van de weinige coureurs die Marc Marquez in een rechtstreeks duel heeft kunnen verslaan. Niet veel coureurs kunnen dat zeggen: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso en Alex Rins om er maar een paar te noemen. Petrucci schaart zich in dat mooie rijtje. Petrucci gaat niet de boeken in als een van de grote coureurs uit de MotoGP-geschiedenis, dat weet de man uit Terni zelf maar al te goed. “Ik ben zeker tevreden met wat ik bereikt heb, wat ik gedaan heb is uniek en dat kan niemand mij afnemen. Ik heb tijdens deze races ook gewonnen en op het podium gestaan”, aldus Petrucci. “Natuurlijk had ik graag een wereldkampioenschap willen winnen, ik weet niet of dat nog mogelijk is. Maar ik ben zeker blij met wat ik bereikt heb.”

Petrucci zal na zijn MotoGP-carrière niet in de vergetelheid raken. Het WK Superbikes lijkt geen interessant oord te zijn voor Petrucci. Hoewel de WSBK-paddock een karakter als Petrucci wel kan gebruiken, ziet hij dat zelf ook niet zitten. Om zijn ‘unieke’ carrière voort te zetten, liet Petrucci eerder dit jaar weten dat hij na zijn MotoGP-carrière graag overstapt naar de rallysport. “Ik denk al langer aan een totale overstap, mijn carrière is uniek geweest. Ik wil graag de rallysport proberen, ik ben redelijk goed op het onverharde”, stelt Petrucci. “Ik heb al geprobeerd om te navigeren en als ik niet de snellere coureur ben, ben ik zeker de sterkere rijder. Ik wil het proberen, ik heb de goede leeftijd voor de rallysport.”

Een stap naar de Dakar Rally, het belangrijkste rally-evenement ter wereld, lijkt binnen handbereik. Petrucci zou in die tak van sport geen last hebben van zijn postuur en gewicht. KTM heeft hem inmiddels een aanbod gedaan en Petrucci zegt na te denken over een dergelijke campagne. Of er een overwinning in zit in de Dakar, moet in de toekomst blijken. Een ding is zeker: ook in de woestijn zal de sympathieke Italiaan de harten weten te veroveren.

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images