Bastianini begon vanaf de twaalfde stek aan de wedstrijd en had na de eerste zes ronden al flink wat tegenstanders ingehaald. Hij lag op de vierde plaats en nam Honda-coureur Marc Marquez te grazen. Dat was voor de jonge Italiaan een hoogtepunt in de race, al dacht hij op een gegeven moment zelfs aan de overwinning.

“Dit was heel cool”, verklaarde de Moto2-kampioen van afgelopen seizoen. “Het was fantastisch om Marc, de baas van de MotoGP, in te halen. Ook dat het hier in Misano gebeurde was heel speciaal. Toen ik mijn achterstand op de leiders zag, dacht ik nog even dat ik de wedstrijd kon winnen. Maar mijn tempo aan het begin van de race zorgde ervoor dat het onmogelijk was om nog verder naar voren te komen.”

Vooraf had Bastianini niet aan het podium gedacht, maar een bliksemstart gaf hem het vertrouwen dat er iets moois mogelijk was. “Het ging vanochtend [in de warm-up] niet slecht, maar dat was niet genoeg voor het podium. Tijdens de race veranderde er iets waardoor ik heel competitief was en tijd goed kon maken bij het remmen en insturen. Dat was heel belangrijk, daarna kon ik twee of drie rijders inhalen en was ik los. Ik voelde me heel sterk.”

Op de Ducati GP19 is Bastianini een van de weinige coureurs die het zonder fabrieksmateriaal moet doen. Na een sterk resultaat in Aragon boekte Bastianini opnieuw vooruitgang in Misano. “De motor heeft potentie, het voelt stukken beter. Het voelde vrij agressief omdat de machine veel beweegt en op het rechte stuk veel wheelie heeft”, aldus Bastianini, die volgend seizoen voor Gresini Ducati gaat rijden. “In Aragon en hier heb ik mijn stijl kunnen aanpassen en voel ik me een stuk beter. Ik heb meer ontspanning tijdens de race en voel dat ik overal snel kan zijn.”