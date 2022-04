Een strategische misser in de kwalificatie van de Grand Prix van Portugal zorgde ervoor dat Rins vanaf de 23ste plek moest starten. Na een fantastische openingsronde kwam hij op de tiende plek door. Alex Rins verklaart zijn uitstekende start door de ‘riskante’ beslissing om in de eerste drie bochten voor de buitenkant te kiezen. Daardoor haalde hij verschillende coureurs in. De opmars van de Suzuki-coureur ging maar door en hij kwam uiteindelijk als vierde aan de finish.

Rins bleef op zo’n drie seconden van het podium steken nadat hij in de slotfase de witte vlag moest hijsen. De banden van de Suzuki-coureur waren aan het eind van hun Latijn. “Dit was een goede race”, zegt Rins met gevoel voor understatement. “We eindigden best ver vooraan en hebben belangrijke punten gehaald. Het was echt een goede wedstrijd, ik geloofde dat ik nog een heel eind kon komen. Er waren niet veel mensen die dachten dat ik nog een goede race zou rijden. Maar ik heb tot het eind volgehouden. Ik probeerde Aleix Espargaro aan het eind van de wedstrijd nog aan te vallen, maar mijn voorband was helemaal naar de vaantjes en daar zat een dikke drop op. Ik koos ervoor om rustig te blijven en genoegen te nemen met de vierde plek. Dit zijn uitstekende punten voor het kampioenschap.”

Het resultaat van Rins is een vervolg op een toch al ijzersterke openingsfase van het seizoen. In Austin eindigde hij eerder deze maand ook al op de tweede plek. Daar begon hij als zevende aan de wedstrijd. “Mijn positie aan het eind, maar ook het vertrouwen en de kracht die ik hieruit kan halen”, reageert Rins op de vraag wat hij meeneemt uit Portugal. “Ik heb het eerder gezegd, mensen geloofden niet dat ik dit kon. Ze waren me niet eens aan het pushen. Nu staat mijn telefoon in de fik van alle berichten die ik gekregen heb, maar op zaterdag had niemand er vertrouwen in. Ik ben blij met de mensen die om mij heen staan, we moeten alleen onderzoeken waarom het vrijdag voor geen meter liep.”

De gedeeld leider in het MotoGP-kampioenschap is dit seizoen stukken sterker dan hij vorig jaar geweest is. “Dat komt omdat ik meer controle heb en mijn eigen stijl kan hanteren”, aldus Rins. “Ik heb meer gevoel met de banden. Er waren een paar bochten waar ik echt voelde dat ik op de limiet zat. Dat was vorig jaar lastig, maar nu had ik door waar de limiet lag.”