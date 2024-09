India verliest plek op MotoGP-kalender 2025

De race op het Buddh International Circuit, net buiten Delhi, debuteerde in 2023 op de MotoGP-kalender. Dit jaar werd er echter al niet meer geracet op Indiase bodem. In een vrij bizar statement maakten Dorna en lokale promotor Fairstreet Sports bekend dat het evenement, dat gepland stond voor september, vanwege weersomstandigheden werd geschrapt. Er werd gemeld dat de race zou worden uitgesteld tot 2025. Twee maanden later kondigde Dorna een nieuwe deal aan, waarbij Fairstreet Sports volledig werd gepasseerd.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat het niet aannemelijk is dat de Grand Prix van India in 2025 op de kalender komt. De lokale autoriteiten hebben niet het benodigde budget kunnen vinden om de race te organiseren. Gezien de urgentie om de definitieve kalender te presenteren, is het niet de verwachting dat er op korte termijn nog overeenstemming bereikt kan worden.

Een deel van de kalender is reeds bevestigd. Zo zal het seizoen 2025 in het eerste weekend van maart in Thailand aftrappen. Vervolgens vindt medio maart de Grand Prix van Argentinië plaats, met de Amerikaanse race aan het einde van de maand. Van eind april (Jerez) tot halfweg september (San Marino) wordt er op Europese bodem geracet, alvorens een Aziatische tour met twee double headers op het programma staat. De TT van Assen staat in het weekend van 27-29 juni gepland. Zoals gebruikelijk eindigt het seizoen midden november in Valencia, een week na de race in Portimao.