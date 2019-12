In beeld: Deze MotoGP-coureurs crashten het vaakst in 2019

Zarco vervolgde zijn MotoGP-carrière in 2019 bij het fabrieksteam van KTM maar dat liep uit op een sof. De Fransman kon zich slecht aanpassen aan de fysiek zware RC16 en miste op alle vlakken vertrouwen om het maximale uit die machine te halen. Dat gebrek aan vertrouwen resulteerde dus in een groot aantal crashes. Meestal bracht Zarco het er fysiek goed vanaf maar voor de mentale gesteldheid van de voormalig Moto2-kampioen was het niet bepaald opbeurend.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ging ten opzichte van de 23 keer in 2018 een stuk minder vaak onderuit. Desondanks maakte de coureur in Thailand en Sepang een paar flinke smakkers mee. De meest schadelijke crash gebeurde tijdens de Amerikaanse GP, toen de coureur in leidende positie ten val kwam. Later gaf Honda echter toe dat de oorzaak van deze crash op mechanisch vlak gezocht moest worden. In totaal ging Marquez in 2019 14 keer onderuit, het laagste aantal sinds 2017. Daar tegenover staat wel dat de coureur een groot aantal miraculeuze reddingen moest verrichten om niet alsnog tegen de vlakte te gaan.

Francesco Bagnaia was met 14 crashes de MotoGP-debutant die zijn machine het vaakst uit de grindbak moest rapen. De Italiaan had moeite zich vanuit de Moto2-klasse aan te passen op de grote en zware GP18, hoewel hij in de tweede helft van het seizoen wel zienderogen beter presteerde. Bagnaia was met 14 crashes niet de topscorer van zijn team en Ducati, Jack Miller ging nog eens vaker onderuit en bracht zijn totaal op 15 crashes.

Met in totaal 220 crashes werd er in 2019 een stuk minder gevallen in de MotoGP, het cijfer lag sinds 2015 niet meer zo laag. De cijfers zijn samengesteld door de MotoGP-organisatie en een crash telt pas als als de motor daadwerkelijk de grond raakt en niet meer overeind komt.

In beeld: De coureurs met de meeste MotoGP-crashes in 2019