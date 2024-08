In beeld: Alle speciale MotoGP-kleurstellingen ter ere van 75-jarig bestaan

Het wereldkampioenschap, tegenwoordig dus bekend als MotoGP, viert dit jaar zijn 75-jarige jubileum. In 1949 is de eerste 500cc-race verreden en daar wil rechtenhouder Dorna Sports dit jaar uitgebreid bij stil staan. Een van de ambitieuze plannen was om alle teams te motiveren om met een speciale kleurstelling te komen, waarbij benadrukt is dat het dan om een retro-livery moest gaan. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat deze speciale kleurstellingen ter ere van het jubileum op het TT-circuit van Assen te bewonderen zouden zijn, maar die race kwam uiteindelijk toch te vroeg voor de teams. Daarop is besloten om dit uit te stellen tot de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Op de vooravond van het Grand Prix-weekend op Silverstone hebben alle elf MotoGP-teams een speciale kleurstelling onthuld. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia zal samen met teamgenoot Enea Bastianini op een Ducati te bewonderen zijn in de kleuren van de Desmosedici GP 03 van 2003, waarmee Loris Capirossi en Troy Bayliss reden.

Foto door: Lorenza Dadderio

Ook de satellietteams van Ducati hebben uitgepakt voor deze gelegenheid. Pramac en teameigenaar Paolo Campinoti hebben ervoor gekozen om dertienvoudig kampioen Ángel Nieto te eren, waarbij Jorge Martín tevens een speciale helm zal dragen.

Foto door: Lorenza Dadderio

VR46 heeft juist gekozen voor een verwijzing naar teameigenaar Valentino Rossi. Fabio Di Giannantonio en Marco Bezzecchi zullen namelijk in een livery rijden die doet denken aan de helm uit 2018 van de MotoGP-legende.

Gresini staat met een witte livery meer stil bij wijlen teameigenaar Fausto Gresini, die in deze kleuren de 125cc-titel won in 1985 en 1987.

Foto door: Lorenza Dadderio

Yamaha heeft voor de M1 van Fabio Quartararo en Álex Rins - die een nieuw contract heeft getekend - gekozen voor de iconische 'speed block' look van achtvoudig kampioen Giacomo Agostini uit de jaren 70.

Foto door: Lorenza Dadderio

Honda heeft voor een heel andere kleurstelling gekozen. Zij hebben de RC213V voorzien van kleuren geïnspireerd op de NS500, waarmee Freddie Spencer zijn eerste wereldtitel veroverde in 1983.

Honda's satellietteam LCR heeft twee verschillende kleurstellingen voor dit weekend. Johann Zarco rijdt op een groen-witte motor als knipoog naar Mike Hailwood terwijl teamgenoot Takaaki Nakagami in de kleuren van de Japanse vlag zal rijden.

Foto door: Lorenza Dadderio

Van Amerikaanse helden tot KTM-wit

Aprilia blijft trouw aan de zwarte kleurstelling, al is dat dit keer met grijze accenten als verwijzing naar de motor waarmee ambassadeur Max Biaggi van 1994 tot en met 1996 kampioen werd in de 250cc-klasse.

Satellietteam Trackhouse Racing zal met een blauwe kleurstelling rijden. Daarop zijn de gezichten van elf Amerikaanse Grand Prix-winnaars te bewonderen, waaronder Kenny Roberts, Randy Mamola, Kevin Schwantz en Nicky Hayden.

Foto door: Lorenza Dadderio

KTM heeft ervoor gekozen om het over een heel andere boeg te gooien qua kleuren. Het Oostenrijkse merk heeft het donkerblauw en oranje ingeruild voor een voornamelijk wit-blauwe motor. Daarmee gaat KTM terug in de tijd naar de 1988 KTM Single Racer.

Foto door: Lorenza Dadderio

Tech3 GasGas rijdt met een vergelijkbare livery met iets andere kleuren.

In eerste instantie overwoog Dorna om de inaugurele Grand Prix van Kazachstan aan te grijpen om het 75-jarig bestaan van het wereldkampioenschap te vieren. Die race stond gepland voor 16 juni, de datum die het dichtste bij de eerste WK-race ooit zat. Die werd op 13 juni 1949 namelijk door de 350cc-klasse afgewerkt op het circuit van Isle of Man, waar de Brit Freddie Frith als winnaar uit de bus kwam. De GP van Kazachstan is echter geschrapt voor dit jaar.