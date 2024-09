In beeld: De 60 MotoGP-overwinningen van Marc Márquez

Na zijn 59ste overwinning in de MotoGP heeft Marc Márquez bijna drie jaar moeten wachten op een nieuw succes. Precies 1043 dagen later zegevierde hij dan eindelijk weer door de Grand Prix van Aragón op zijn naam te schrijven. Het is om meerdere redenen een bijzondere overwinning voor de 31-jarige Spanjaard, die dus voor zijn zestigste Grand Prix-zege in de koningsklasse en zijn 86ste in alle WK-klassen tekende. Zo was het zijn eerste overwinning sinds hij begin 2024 de overstap van Repsol Honda naar Gresini Racing maakte. Dat maakt ook dat Márquez op Motorland Aragón voor het eerst een MotoGP-zege boekte op een andere motorfiets dan de Honda RC213V en dus zijn eerste zege op een Ducati heeft veiliggesteld.

De 60 overwinningen heeft Márquez in ruim elf MotoGP-seizoenen behaald. Het succesvolste jaar van Márquez was 2014, toen hij op weg naar zijn tweede titel in de koningsklasse maar liefst dertien van de achttien Grands Prix won. Daarna volgt 2019 met twaalf zeges in negentien races. Sinds 2020, het jaar waarin de rijder uit Cervera zwaar geblesseerd raakte aan zijn bovenarm, heeft hij echter slechts vier overwinningen geboekt: drie in 2021, gevolgd door zijn zege in Aragón in 2024. De Sachsenring is het succesvolste circuit van Márquez in de MotoGP met acht overwinningen, gevolgd door het Circuit of the Americas. In Texas was hij al zeven keer de beste in een MotoGP-race.

In de fotoslider bovenaan deze pagina zijn alle 60 MotoGP-zeges van Márquez op een rij gezet.