De tweedejaars MotoGP-rijder kreeg daarom een tijdstraf van drie seconden. Daardoor werd Lecuona niet vijftiende, maar zeventiende op het circuit van Jerez. Het laatste punt was daardoor voor Luca Marini. Saillant is dat de straf pas vrijdag bekendgemaakt werd, al wist Lecuona op de dag zelf al dat het foute boel was. “Het is niet zo dat ze er zo lang mee gewacht hebben voor het gepubliceerd is, dat hebben ze een uur na de race al aan me laten weten. Ik was in de pitbox bezig en toen hoorde ik het, wat dat betreft hoor je mij niet klagen”, aldus Lecuona, die dit jaar nog maar een WK-punt scoorde.

Wel is hij verbouwereerd over de situatie en de reden waarom hij bestraft werd: “Alex haalde me in de zesde bocht in en ik ben een rijder die hard moet remmen. In de achtste bocht probeerde ik daar voordeel uit te halen en zat aan de binnenkant. Ik raakte hem, maar het was ongelukkig dat hij viel. Dat was niet mijn intentie, het was een race-incident. Dit doe je niet met opzet, het kan gewoon gebeuren.”

'Heel comfortabel'

Dit weekend probeert Lecuona weer punten te scoren in de thuisrace van zijn Tech3-team. De jonge Spanjaard kreeg eerder flinke kritiek van teambaas Hervé Poncharal omdat hij niet gemotiveerd zou zijn. Vrijdag kwam de rijder met de vijftiende tijd in de tweede training iets sterker voor de dag: “Na de Jerez-test voelde ik me heel comfortabel, zeker met de voorband. We proberen de motoren niet langer aan te passen aan de band, maar we passen onszelf aan aan het rubber. Dat is een winstpunt voor wat we tot nu toe gedaan hebben. We begrijpen iets beter hoe er gereden moet worden en mijn team heeft me goed geholpen met de motor.”