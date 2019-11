Lecuona maakt vroegtijdig MotoGP-debuut als vervanger Oliveira

Lecuona is al zeker van een MotoGP-zitje voor volgend jaar. Waar Brad Binder de teamgenoot van Pol Espargaro wordt bij het fabrieksteam van KTM, mag de jonge Spanjaard opstappen bij het satellietteam van Tech 3. Zijn debuut op het hoogste niveau komt echter nog eerder dan verwacht. De nummer elf uit het Moto2-kampioenschap mag in Valencia al opdraven voor zijn wedstrijddebuut.

Reden is de gekwetste schouder van Oliveira. De Portugees kampt sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië al met schouderklachten en die verergerden toen hij op Phillip Island hard ten val kwam tijdens de vierde vrije training. In Sepang probeerde Oliveira nog wel weer op de motorfiets te stappen, maar tevergeefs. Een schouderoperatie in Oostenrijk bleek de enige optie voor beterschap, waardoor hij de seizoensfinale moet laten voor wat het is. De medische ingreep is wel overigens geslaagd, waardoor de KTM-rijder mikt op een volledig fitte en geslaagde rentree in de pre-season test voor 2020.