Lecuona test bij aankomst in Valencia positief op COVID-19

Lecuona ging vorige week als gevolg van de wetgeving in Andorra verplicht in quarantaine nadat in zijn directe omgeving een besmetting vastgesteld werd. Het ging om de broer van Lecuona, tevens zijn assistent tijdens de raceweekenden. Na een negatieve test tijdens de afgelopen week mocht de jonge Spanjaard op zaterdag afreizen naar Valencia waar hij voor het betreden van de paddock nogmaals getest zou worden. Die test is dus positief gebleken.

Deelname aan de Grand Prix van Valencia is daarmee uitgesloten, het lijkt er bovendien op dat de 20-jarige coureur ook de finale van het seizoen in Portimao moet missen. Lecuona heeft geen last van symptomen en zit momenteel weer in quarantaine. "We hebben vandaag verdrietig nieuws", zei Tech 3-teambaas Hervé Poncharal. "Hoewel Iker drie keer negatief getest is, laat de laatste test van deze ochtend bij het betreden van het circuit zien dat hij positief is. Hij kan daarom niet in de paddock komen en mag niet meedoen aan de Grand Prix van Valencia. Hij zal opnieuw getest worden om te bepalen of hij wel naar Portugal kan gaan om daar deel te nemen aan de laatste race van het seizoen."

Lecuona staat op de zeventiende plaats in het MotoGP-klassement. Hij eindigde dit seizoen al twee keer in de top-tien.