Lecuona te agressief op KTM: "Hoef niet zo veeleisend te zijn"

De jongeling maakte vorige maand in Valencia zijn MotoGP-debuut bij Tech 3 als vervanger van Miguel Oliveira. Hij reed tijdens de race in de punten tot hij crashte. In de dagen daarna kon de coureur tijdens de post-race test in Valencia meer meters maken op de RC16. Een week daarna kwam hij ook nog in actie op het circuit van Jerez. Een crash op de eerste dag van de test zorgde er echter voor dat hij toch een significant deel van de sessie in moest leveren.

“Op dit circuit [Jerez] moet je heel vloeiend rijden met de motor”, sprak Lecuona na de crash. “Je hoeft niet veel van de motor te eisen om snel te gaan. Tot op dit moment heb ik vooral gewerkt aan mijn eigen stijl. Het is iets waar ik aan moet blijven werken, soms ben ik te agressief en dan verlies ik veel tijd.”

Op de vraag van Motorsport.com waar hij precies te agressief is met de motor, zei hij: “Over het algemeen ben ik gewoon te gretig. In de remzones speelt dat mee, maar dat heb ik al een stuk kunnen verbeteren. Hetzelfde is het geval wanneer je met hellingshoek aan het rijden bent. Maar elke ronde ben ik beter geworden.”

'Vooral naar mezelf gekeken'

Lecuona deelde de pitbox tijdens beide tests met MotoGP-coryfee Dani Pedrosa, die vanuit de Tech 3-box actief was als testrijder. Brad Binder, de andere rookie uit de gelederen van KTM, vroeg de hulp van Pedrosa toen hij naar eigen zeggen “de weg kwijt was”. Lecuona werkte daarentegen op eigen houtje en vergeleek zijn eigen werk alleen met de data van KTM-kopman Pol Espargaro.

“Ik heb vooral naar mezelf gekeken”, vervolgde hij. “Ik heb met Pol gesproken, maar niet met Dani of Brad. Ik heb mijn data vergeleken met die van Pol. Hij heeft veel kilometers gemaakt op deze motor, hij is erg snel en het verschil is erg groot als je naar de data kijkt. Maar dit was pas mijn eerste officiële test, dus stap-voor-stap komt de rondetijd wel.”

