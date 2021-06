Lecuona heeft geen trek in terugkeer naar Moto2-klasse

Lecuona’s MotoGP-toekomst staat onder druk omdat KTM een overschot aan talent heeft om door te laten stoten naar de topklasse. Remy Gardner kreeg al promotie naar Tech3, waardoor er een moeilijke beslissing genomen moet worden over het tweede zitje. Danilo Petrucci heeft aangegeven dat hij graag bij KTM blijft, maar ook Lecuona hoopt zich in de laatste races voor de zomerstop te bewijzen en zo een nieuw contract af te dwingen.

“In de zomer worden de belangrijke beslissingen genomen”, weet Lecuona. “Dan kijkt men wie volgend jaar waar gaat rijden. Er zijn nog weinig plekken beschikbaar en het meeste is al vastgelegd. Ik heb het al gezegd en dat blijft zo: deze twee races [op de Sachsenring en in Assen] zijn heel belangrijk. We hebben het goed gedaan de afgelopen wedstrijden en hebben in de top-tien gestaan, maar deze twee races zijn beslissend. We moeten zien wanneer de beslissing valt, maar het is heel belangrijk.”

Daardoor rust er meer druk op de schouders van de jongeman uit Valencia, maar het heeft ook positief effect. “Natuurlijk brengt het extra druk met zich mee, maar het motiveert mij ook enorm. We doen ons best en ik blijf vrij rustig. Ik geef alles wat ik in me heb en dat zal het zijn.” Naast Petrucci en Lecuona is KTM Moto2-coureur Raul Fernandez de grootste kandidaat om de opstap naar de MotoGP te maken. De Spanjaard maakt in zijn eerste Moto2-seizoen een heel behoorlijke indruk.

Een vertrek uit de MotoGP lijkt dus realistisch als het Tech3-zitje aan de neus van Lecuona voorbijgaat. Elders in de klasse zijn amper zitjes vrij voor de Spanjaard. Een terugkeer naar de Moto2 ziet Lecuona overigens ook niet zitten. “Als ik eerlijk ben, nee. Ik ga niet terug naar Moto2”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Als ik niet in de MotoGP kan blijven vertrek ik helemaal uit dit kampioenschap. Ik ga niet naar Moto2.”