Lecuona in zelfisolatie, mist Grand Prix van Europa

In een statement laat het team weten dat de broer van Lecuona, met wie hij samenwoont in Andorra, positief is bevonden op het coronavirus. Ondanks dat de jongeling zelf dinsdag nog een negatieve test heeft afgeleverd en donderdag opnieuw getest zal worden, moet hij wel tien dagen in quarantaine. Dat hebben de autoriteiten van Andorra hem voorgeschreven. Deelname aan de Grand Prix van Europa is daardoor uitgesloten.

“Hij heeft tot nu toe steeds negatieve tests afgeleverd, maar hij wordt gezien als een ‘contact’ omdat zijn broer – tevens zijn assistent tijdens raceweekenden – wel positief bevonden is”, verklaarde Hervé Poncharal, de teammanager van Tech 3. “Hij zal donderdag nog een test ondergaan, maar ook als die negatief is moet hij in Andorra nog tien dagen in quarantaine blijven. Het plan is om hem aankomende woensdag weer te testen. Mocht hij negatief zijn, kan hij wel naar Valencia vliegen om deel te nemen aan de tweede race.”

KTM Tech 3 roept voor dit weekend geen vervanger op voor Lecuona. De relatief onbekende coureur staat op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap. Hij evenaarde tijdens de Teruel GP zijn beste MotoGP-resultaat tot nu toe met een negende plaats.

Lecuona is al de tweede MotoGP-coureur die getroffen is door het coronavirus. Eerder werd Valentino Rossi positief bevonden, hij ontbrak daardoor tijdens de beide races in Aragon. Het is ook nog niet duidelijk of Rossi dit weekend in Valencia wel weer in actie mag komen, afgelopen dinsdag leverde hij weer een positieve test af. Yamaha heeft om die reden een vervanger opgeroepen, WSBK-rijder Garrett Gerloff is de eventuele vervanger van de negenvoudig wereldkampioen.