"Ik werk liever met paarden dan met ezels" – Aprilia-baas reageert op de komst van Bagnaia

Donderdag heeft Aprilia officieel bekendgemaakt dat het Francesco Bagnaia heeft gecontracteerd voor vier jaar, ter vervanging van Jorge Martin, die in 2027 naar Yamaha zal overstappen.

Met de komst van Bagnaia volgend jaar zal Aprilia in 2027 beschikken over een volledig Italiaanse line-up, aangezien de Marco Bezzecchi al voor de lange termijn aan het team is verbonden.

Met drievoudig wereldkampioen Bagnaia zag Aprilia-baas Massimo Rivola een grote kans en aarzelde hij geen seconde om die te grijpen.

Dit betekent dat de VR46-afgestudeerden Bagnaia en Bezzecchi niet alleen samen zullen blijven trainen, maar vanaf volgend jaar ook hetzelfde merk en dezelfde kleuren zullen verdedigen in de koningsklasse.

In een interview met Motorsport.com Italië legde Rivola uit waarom Aprilia Bagnaia koos als teamgenoot van Bezzecchi voor 2027.

"Het is zeker een kans om een meervoudig wereldkampioen in huis te hebben”, zei hij. „Het feit dat hij voor ons heeft gekozen, is absoluut een bron van motivatie, en het feit dat hij elke dag met Marco traint, is ook een teken van het vertrouwen dat hij in ons heeft, gezien wat Marco heeft bereikt.

“Ik denk dat [Bagnaia] in zijn achterhoofd misschien denkt: ‘Als ze Marco tot zo’n hoog niveau hebben weten te brengen, dan kunnen ze dat ook met mij doen’. Het is geweldig dat die gedachte er is. Bovendien is het een enorme motivatie om twee Italianen te hebben die werkelijk uitzonderlijk zijn, en om onze vlag trots te kunnen tonen op een zwarte motorfiets.”

Aprilia heeft al meerdere seizoenen met twee rijders van topniveau achter de rug. Rivola maakt zich geen zorgen over het samenbrengen van twee toprijders in het team en benadrukt dat het beter is om twee supersterren te hebben dan twee rijders die misschien goed met elkaar kunnen opschieten, maar op het circuit langzamer zijn.

“Hoe twee hanen in hetzelfde kippenhok met elkaar zullen opschieten, zullen we wel zien. Ik werk liever met kampioenen, met volbloedpaarden dan met ezels,” zei Rivola.

"Dat gezegd hebbende, hebben we eerlijk gezegd al volbloeden gehad, want onze ervaring met Martin leerde ons dat hij een rijder was met een ongelooflijke explosiviteit – misschien zelfs te veel, tot het punt dat hij de opwinding om als wereldkampioen bij ons te komen niet helemaal kon beheersen.

“Ik moet zeggen dat de motivatie enorm is. Er ligt een enorme uitdaging voor ons. Ik geloof ook dat Pecco moed heeft getoond, want naast de VR46-factor en de dagelijkse trainingsduels met Bezzecchi schuilt er ook een verlangen naar eerherstel in hem. Ik denk dat als hij voor ons heeft gekozen, dat komt omdat hij gelooft dat hij degenen kan verslaan die – ik zeg niet dat ze hem hebben afgewezen – maar andere rijders boven hem verkozen, ondanks het feit dat hij de rijder was die hen het wereldkampioenschap terugbracht.

"Hij heeft ook afgezien van hogere salarissen die de Japanse fabrikanten hem aanboden. Dus: welkom aan boord. Het wordt een kans voor ons, en ik twijfel er niet aan dat we er het beste van zullen maken.”

Pecco Bagnaia, Ducati

’ vermogen om rijders nieuw leven in te blazen: kan Aprilia hetzelfde doen met Bagnaia?

De kans om met Rivola te spreken was te mooi om te laten liggen zonder stil te staan bij wat Aprilia in de loop der jaren heeft weten te bereiken – en wat er nu ook van het merk wordt verwacht met Bagnaia: een getalenteerde coureur helpen zijn beste vorm terug te vinden in een moeilijke periode.

"Kijk naar het voorbeeld van Maverick [Vinales]," zei Rivola. "Het was ongelooflijk. Een coureur die bij zijn vorige team (Yamaha) volledig de weg kwijt was, won uiteindelijk – en op briljante wijze – een fantastische race in Austin, wat nog steeds een van de hoogtepunten is die we de afgelopen jaren hebben gezien. Ook Bezzecchi heeft enorme vooruitgang geboekt.”

Aprilia en Martin hebben niet altijd de beste relatie gehad. Halverwege vorig jaar probeerde hij zich uit zijn contract bij Aprilia te bevrijden terwijl hij door een blessure aan de kant stond.

De Spanjaard stemde er uiteindelijk mee in om zijn contract uit te dienen en heeft zich op het circuit sterk hersteld; hij domineerde het Franse GP-weekend en heeft zich daarmee stevig in de titelstrijd gemengd.

“Kijk ook eens naar Martin: hij kwam als wereldkampioen bij Aprilia, maar na een seizoen als het zijne te hebben doorgemaakt, is het mooi om te zien hoe hij dat zelfvertrouwen terugwint zonder te ontkennen wat misschien een instinctieve reactie van zijn kant was — wat volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd was, gezien de associatie die hij in zijn hoofd zou kunnen hebben gelegd tussen ons, onze motor, en de pijn die hij doormaakte – is het erg bemoedigend om hem vandaag zo te zien,” zei Rivola.

"Laten we zeggen dat we het tot nu toe behoorlijk goed hebben gedaan met de coureurs. Het moeilijkste deel ligt dit jaar echter nog voor ons.”