IJzersterke Bagnaia wint MotoGP-race Qatar, Márquez net naast podium

Het openingsweekend van de MotoGP in Qatar verliep tot dusver uitstekend voor Jorge Martín. De Pramac-rijder won zaterdag de sprintrace op Lusail International Circuit en begon als WK-leider aan de Grand Prix op zondag. Die race mocht hij vanaf pole-position aanvangen, met naast hem op de eerste rij Aleix Espargaró en Enea Bastianini. Regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia verzekerde zich van de vijfde startpositie, vlak voor Marc Márquez in zijn eerste weekend op de Ducati van Gresini. Debutant Pedro Acosta mocht vanaf de achtste positie starten in de lange race over 22 ronden.

Soepel liep het echter niet bij de start, want Raúl Fernández kreeg problemen op de grid en daardoor werd de start uitgesteld. Enkele minuten later werden de rijders op pad gestuurd voor een extra formatieronde, waarna Fernández vanaf de laatste startplaats moest beginnen voor de 21 overgebleven raceronden. De tweede startpoging verliep vervolgens zonder problemen, waarbij Martín kopstart pakte, voor de goed gestarte Brad Binder en Bagnaia. De Ducati-rijder zocht in de openingsronde de aanval, want in bocht 2 passeerde hij Binder om in de vierde bocht ook langs Martín te gaan en de leiding te grijpen. Espargaró had intussen weer een povere start, waardoor hij na de openingsronde slechts als negende doorkwam.

In de tweede ronde volgde de eerste valpartij van de GP van Qatar. Jack Miller gleed vanuit de top-zeven onderuit in de eerste bocht. De KTM-rijder kon verder, maar moest wel achteraan aansluiten. Acosta ging op dat moment voorbij aan Espargaró voor de achtste plek, om in de laatste bocht ook voorbij te gaan aan Fabio di Giannantonio voor de zevende stek. Binder had op dat moment de tweede positie al overgenomen van Martín. Daarna zakte het tempo van Bastianini wat in en dat zorgde ervoor dat achtereenvolgens Álex Márquez en Acosta aan hem voorbijkwamen. De rijders van Gresini en GasGas Tech3 wisselden vervolgens in de vijfde ronde van positie in bocht 10, waardoor de nieuwkomer in de top-vijf belandde.

Martín had intussen de tweede plek weer overgenomen van Binder, maar het tweetal bleef in de eerste helft van de race van positie wisselen. Dat deden ze in een kopgroepje van vijf rijders, met Álex Márquez, Bastianini, Di Giannantonio en Espargaró aan het elastiek. De schermutselingen zorgden er wel voor dat Bagnaia vooraan een gaatje van een seconde kon slaan richting de vier naaste achtervolgers. Binder pakte in de elfde ronde de tweede positie weer over van Martín en wist die plek nu eindelijk even vast te houden. Marc Márquez kwam op dat moment steeds meer onder druk van Acosta te staan en in de twaalfde ronde zette de 19-jarige Spanjaard met succes de aanval in om P4 over te nemen.

Acosta moet sterke start bekopen

Márquez liet zich aanvankelijk even terugzakken, maar in de veertiende ronde kwam hij weer aan de achterkant van Acosta's KTM. Een foutje van de jongeling in bocht 12 zette vervolgens de deur open voor de achtvoudig wereldkampioen om de vierde stek te heroveren. Op dat moment leek het beste wel van de Michelin-banden van Acosta te zijn, want een ronde later volgde een nieuw foutje in de laatste bocht. Dat zette de deur open voor Álex Márquez en Bastianini, die de vijfde en zesde positie overnamen. De GasGas Tech3-man verloor vervolgens ook snel de aansluiting, waardoor Di Giannantonio en Espargaró hem weer onder druk konden zetten. In de negentiende ronde nam Di Giannantonio dan ook de zevende plek over, Espargaró pakte een ronde later ook P8 af van Acosta.

Dat gebeurde ver achter Bagnaia, die vooraan controleerde en zijn voorsprong van een seconde behield om de seizoensouverture op zijn naam te schrijven. Binder hield stand op de tweede positie, al kwam Martín in de laatste twee ronden nog heel dicht bij. De Pramac-rijder eindigde zodoende als derde, terwijl Marc Márquez zijn eerste Gresini-jaar aftrapte met de vierde plek. Bastianini ging in de voorlaatste ronde nog voorbij aan Álex Márquez voor de vijfde positie. Daarachter volgde Di Giannantonio op P7, gevolgd door Espargaró en Acosta. Maverick Viñales completeerde de top-tien na een ietwat kleurloze race, met Fabio Quartararo op P11 als aanvoerder van de reeks rijders op Japanse motorfietsen. Johann Zarco werd twaalfde, voor Joan Mir en de teleurstellende Marco Bezzecchi op P14. Het laatste puntje ging uiteindelijk naar Miguel Oliveira, die zich na een long lap-straf terugknokte naar de vijftiende positie.

De kop is er dus af wat betreft het MotoGP-seizoen 2024, dat over twee weken wordt voortgezet met de Grand Prix van Portugal.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Qatar