Na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP werd technisch directeur Ken Kawauchi door Honda bereid gevonden om de overstap te maken naar de formatie met oud-wereldkampioen Marc Marquez. Bij dat merk rijden ook zijn rijders uit de voorgaande seizoenen bij Suzuki, Joan Mir en Alex Rins. Het is niet vanzelfsprekend dat een Japanse medewerker switcht naar een andere fabrikant in dezelfde sector, schreven we eerder al. Toch kan Honda Kawauchi goed gebruiken. Het merk verkeert al een paar jaar in een sportieve crisis en de doorbraak die de renstal in 2022 dacht te boeken, bleek anders uit te pakken. Honda won in 2022 geen enkele MotoGP-race.

Kawauchi maakte vorige maand in Jerez zijn publieke debuut voor Honda. Hij was daar aanwezig bij een privétest met Stefan Bradl die met het nieuwe materiaal reed. De test was door het koude weer niet heel erg representatief, liet Bradl in gesprek met de Duitse media doorschemeren. Voor Kawauchi was het wel een kans om het nieuwe team aan het werk te zien en hij zal zijn bekende werkwijze toepassen. Stap voor stap zullen de problemen van Honda aangepakt worden.

HRC-directeur Tetsuhiro Kuwata verklaarde deze week in gesprek met Japanse media de komst van Kawauchi. “De reden dat we engineers van buitenaf aannemen, is dat we nieuwe ideeën nodig hebben”, aldus Kuwata. “We hebben een nieuw plan nodig, er moet een frisse wind door het bedrijf waaien. Daarom hebben we nieuwe engineers gehaald.” Kawauchi heeft officieel de rol van Takeo Yokoyama overgenomen, die nu in Japan aan het hoofd staat van de engineering-afdeling van HRC. “De ervaring en kennis van iemand die extern gewerkt heeft, kan een goede stimulans zijn voor HRC. Het was belangrijk om zo iemand binnen te halen.”

Te gretig

Diverse oud-collega’s van Kawauchi hebben aan Motorsport.com laten weten dat de voormalig Suzuki-man belangrijk gaat zijn voor het verbeteren van de communicatie tussen de fabriek en het circuit. Kawauchi werkte jarenlang systematisch in kleine stapjes om de Suzuki GSX-RR aan de top van de MotoGP te brengen, hetgeen in 2020 lukte met de wereldtitel van Mir. Kuwata erkent dat Honda in 2022 te gretig was met het ontwikkelen van de machine. “Vorig jaar hebben we geprobeerd de motor te verbeteren door veel nieuwe onderdelen te introduceren. We waren heel gemotiveerd, maar het zorgde ook voor problemen”, zegt Kuwata. De aanwinst mag het proces van die verbetering nu gaan bewaken.

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint in het weekend van 24, 25 en 26 maart in Portugal.