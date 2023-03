Honda zet kwaad bloed met opmerkelijk verzoek aan Michelin

Michelin stalt al sinds jaar en dag een eigen engineer bij elk MotoGP-team die het proces rond de banden bewaakt voor de officiële leverancier. Op papier moet het niet veel uitmaken welke Michelin-engineer voor welk team werkt, maar technisch directeur Ken Kawauchi van Honda heeft zich niet populair gemaakt door kort voor de start van het seizoen een verzoek voor een wijziging in te dienen.

Honda beschikt momenteel over Clement Cordoliani, maar Kawauchi zou liever herenigd worden met Christophe Robert. Hij was tot eind vorig jaar werkzaam in de Suzuki-pitbox, waar Kawauchi technisch directeur was. Robert was voor dit seizoen toegewezen aan Gresini Ducati, waar hij het volledige voorseizoen werkte. Gresini is logischerwijs niet te spreken over het verzoek van Honda. Het conflict is nog niet opgelost en de overgang zou daarmee vertraagd kunnen worden tot de Grand Prix van Spanje op 1 mei.

Het overhalen van Michelin-man Robert lijkt een wanhoopspoging van Honda om een en ander recht te breien. Het team kende een teleurstellende winter waarin gezocht werd naar een oplossing van de sportieve crisis. Volgens kopman Marc Marquez is de huidige RC213V goed genoeg om voor de vijfde tot de tiende plek te vechten, maar de Spanjaard vraagt zich af of hij zich kan mengen in de strijd met de Ducati’s.

In de jacht op verbetering doet Honda opnieuw een beroep op Kalex. De Duitse firma produceerde eerder al een achterbrug voor het team, maar het Speedweek meldt dat Kalex nu ook bezig is met een chassis voor Honda. Het nieuwe element zou klaar moeten zijn voor de MotoGP-test in Jerez, daags na de Spaanse Grand Prix.