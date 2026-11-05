MotoGP GP van Maleisië

Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar

Dixon neemt voor het eerst in vijf jaar deel aan een MotoGP-race

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 09:19

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Honda HRC heeft bekendgemaakt dat Joan Mir dit weekend de Grand Prix van Qatar mist, nadat zijn comeback op Sepang voortijdig werd afgebroken door een nieuwe aanval van duizeligheid en gedeeltelijk gezichtsverlies.

De Britse coureur Jake Dixon vervangt de Spanjaard op Losail en keert voor het eerst terug in de koningsklasse sinds hij in 2021 twee Grands Prix reed als vervanger van Franco Morbidelli bij Petronas SRT. Op Silverstone werd hij als 19e geklasseerd, maar de race in Aragon kon hij niet uitrijden.

"Joan Mir zet zijn herstelproces voort nadat hij zich terugtrok uit de race van zondag in Maleisië", verklaarde Honda in zijn statement.

Dixon maakte tussen 2019 en 2025 deel uit van de WK-paddock en boekte zeven zeges en 22 podiumplaatsen in de Moto2. Dit seizoen stapte de Brit over naar Honda's fabrieksteam in het World Superbike Championship, maar zijn seizoen werd ontsierd door blessures. Zijn fysieke herstel in de tweede helft van het jaar stelde hem in staat om vijf keer in de top-tien te finishen.

"Allereerst wil ik Honda HRC bedanken voor deze kans", zei Dixon. "Het telefoontje krijgen om op een van deze motoren te rijden is fantastisch en ik kijk er echt naar uit om te beginnen; ik denk dat alle coureurs er als kind van dromen om voor het officiële Honda MotoGP-team uit te komen.

"Het is een tijdje geleden dat ik voor het laatst op een MotoGP-motor heb gereden, dus we moeten het weekend rustig benaderen en stap voor stap te werk gaan. Ik wil Joan het allerbeste wensen en hoop hem heel snel weer op de motor te zien. Ook voor mij is het geen gemakkelijk jaar geweest, dus ik kan me echt in zijn situatie verplaatsen. We gaan het maximale uit dit weekend halen."

Dixon voegt zich in Qatar bij Luca Marini in de line-up van Honda's officiële fabrieksteam, nadat de Italiaanse coureur op tijd hersteld is om te kunnen reizen.

"Ons doel voor dit weekend is voortbouwen op de prestaties die we zondag op Sepang hebben laten zien. Ik heb een paar dagen thuis kunnen doorbrengen en mijn herstel kunnen voortzetten, dus mijn fysieke conditie is verbeterd", zei de Italiaan.

"Het is een circuit waarop we niet altijd onze sterke punten optimaal hebben kunnen benutten, maar met nog maar drie races te gaan om het seizoen met Honda af te sluiten, is dit het moment om alles te geven en in elk van die races ons beste te laten zien. Ik wil Joan het allerbeste wensen; hem in de garage hebben is altijd een stimulans voor zowel mij als het team."

Dixon zou het seizoen in Portimao en Valencia kunnen afmaken als Mir niet kan herstellen. De wereldkampioen van 2020 miste tussen Oostenrijk en Australië vier races door gezondheidsproblemen, voordat hij afgelopen weekend in Maleisië terugkeerde in actie. Hoewel hij een groot deel van het weekend probleemloos afwerkte nadat hij fit was verklaard, werd hij zondag gedwongen vroegtijdig uit de Grand Prix te stappen toen dezelfde gezondheidsproblemen terugkeerden.

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