Honda verwacht Marquez voor het einde van dit seizoen terug

Marc Marquez ging twee weken geleden voor de vierde keer in twee jaar tijd onder het mes. De ingreep, die plaatsvond in de Verenigde Staten, was bedoeld om de coureur meer bewegingsvrijheid te geven. Marquez kon de afgelopen maanden niet pijnvrij rijden en had naar eigen zeggen ook geen normaal leven. Met de vierde operatie hoopt Marquez zijn normale leven terug te krijgen, maar het zou ook zijn sportieve prestaties op de lange termijn moeten bevorderen.

Repsol Honda-teambaas Alberto Puig bevestigt dat Marquez vooruitgang boekt met zijn herstel: “Hij is blij en het is de waarheid dat hij zich goed voelt”, laat de teambaas weten bij het Spaanse DAZN. “Sinds hij teruggekomen is uit de Verenigde Staten heeft hij een goed gevoel. Hij is optimistisch en positief.” Marquez heeft zijn arm momenteel in een mitella, maar is alweer begonnen met kleine oefeningen. “Hij kan zijn hand alweer een klein beetje bewegen en hij is actief, hij zit niet alleen maar stil op de bank. Binnenkort heeft hij zijn eerste controle bij een dokter en dan zullen we een plan maken. Dat is goed nieuws, als je niets voelt en de dagen pijnvrij doorkomt, dan is dat heel positief.”

De operatie aan de arm van Marquez kon pas uitgevoerd worden als de arm voldoende hersteld was van de vorige operatie. Dat nam veel tijd in beslag. “Gelukkig zijn er nu geen complicaties opgetreden, het loopt op dit moment goed”, zegt Puig. Het is zelfs niet uitgesloten dat het startnummer 93 dit seizoen terugkeert op de grid. “Ik weet niet wanneer hij fit is om weer te starten, maar de artsen hebben me al verteld dat het bot aan het helen is. Als uit de scan blijkt dat er geen probleem is, dan kan hij wellicht terugkeren.”

Honda heeft de input van Marquez hard nodig omdat het momenteel worstelt met de RC213V. Honda zou graag weer over Marquez beschikken tijdens laatste tweedaagse test voor het eind van dit seizoen, op 6 en 7 september in Misano. Of dat haalbaar is moet de komende weken blijken.