Honda verlengt contract in MotoGP tot en met 2026

De contracten van alle MotoGP-teams lopen aan het eind van dit seizoen af en dus moest er opnieuw onderhandeld worden met de commerciële rechtenhouder. In het geval van Honda is dat – zoals verwacht – succesvol verlopen. Noriaki Abe, de managing officer van de Honda Motor Corporation, zei: “In eerste instantie wil ik Carmelo Ezpeleta en zijn team van Dorna Sports bedanken voor het harde werk tijdens de pandemie. Ik ben heel blij dat we het contract verlengd hebben en ook van 2022 tot en met 2026 actief mogen zijn in de MotoGP. Honda doet al sinds 1959 mee in het wereldkampioenschap en vorig jaar hebben we onze 800ste Grand Prix gereden. Voor Honda is de MotoGP nog altijd van vitaal belang voor de motorsportactiviteiten. De MotoGP is het topje van de ijsberg als het gaat om de motorracerij, we kunnen werken aan technologie, op het hoogste niveau presteren, onze engineers kunnen leren en steeds beter worden. Uiteindelijk wordt ons product voor de klant hierdoor alleen maar beter. Honda blijft actief in de MotoGP en bezorgt de klanten wereldwijd zo veel plezier.”

De Japanse fabrikant kwam in 1954 voor het eerst in actie tijdens de Isle of Man TT en maakte vanaf het begin ook onderdeel uit van het wereldkampioenschap. Op het hoogste niveau maakt Repsol Honda al sinds 1995 naam als de hoofdmacht van Honda. Dat team leverde een groot aantal wereldkampioenen af. Onder andere Mick Doohan, Nicky Hayden, Valentino Rossi, Casey Stoner en Marc Marquez wonnen het wereldkampioenschap met de legendarische kleuren van Repsol. In 2021 komen Pol Espargaro en Marquez uit voor het team, al is die laatste nog niet hersteld van de armblessure die hij vorig jaar juli opliep tijdens de Spaanse GP.

Eerder maakte satellietteam LCR al bekend dat het actief blijft in de MotoGP, dat naar verwachting ook in 2022 actief blijft met motoren van Honda. Fabrikanten Ducati en KTM hebben hun verblijf tot en met 2026 toegezegd. Het betekent dat Suzuki, Yamaha en Aprilia zich nog voor de volgende periode aan de sport moeten committeren. De verwachting is echter dat dit geen problemen op gaat leveren.