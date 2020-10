Honda verandert 'meer dan verwacht' door nieuwe achterband

De nieuwe achterband van Michelin, die met een stijvere constructie gemaakt is en daardoor meer grip geeft, heeft voor een flinke verschuiving in de krachtsverhoudingen gezorgd. Vooral Andrea Dovizioso van Ducati is getroffen, maar ook de rijders op de 2020-versie van de Honda hebben moeite gehad om zich aan te passen op het nieuwe rubber. Bij afwezigheid van Marc Marquez is de machine niet in staat om vooraan mee te doen, het merk kampt niet alleen met de problemen als gevolg van de nieuwe achterband. Er is ook een probleem gerelateerd aan de krachtbron, die voornamelijk problemen geeft bij het afremmen voor bochten.

Voorafgaand aan de Catalaanse GP deed Yokoyama een boekje open over de verbeterpunten van Honda: “Ik denk dat we nu vooral werken aan een manier om het maximale potentieel van de nieuwe achterband te gebruiken. Ik denk dat we – eerlijk gezegd - op dit moment niet maximaal presteren omdat we de motor op bepaalde onderdelen flink aan moesten passen. De filosofie van Honda was een traditie… we hebben veel moeten proberen, veel meer dan verwacht toen we hoorden over de nieuwe band. Daar zijn we nu mee bezig. Ik ben het er niet direct mee eens [dat Honda meer van de band vraagt], maar de manier waarop de band het best gebruikt kan worden – inclusief de lijnen – moeten wellicht een beetje veranderd.”

Door de coronacrisis hebben de fabrikanten enkele kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Zo zijn de huidige krachtbronnen tot het eind van 2021 bevroren en kunnen teams niet ontwikkelen. Dit heeft Honda ertoe gedwongen enkel te focussen op de ontwikkeling van het chassis en de wegligging om het gedrag van de RC213V te verbeteren. Yokoyama weet echter niet of dat het gewenste resultaat op gaat leveren. “Als we de vrijheid hebben om het motorblok te ontwikkelen zouden we wat dat betreft een extra truc hebben. Niet alleen voor het vermogen, maar ook de wegligging en het gedrag van de machine”, voegde toe hij. “Het is lastiger nu de ontwikkeling bevroren is. Het is lastiger de problemen op te lossen waar wij nu mee te maken hebben. Ik kan niet echt zeggen of het nu een handicap of een voordeel is voor Honda. De realiteit is dat we de motor niet kunnen vervangen, maar we hebben nog voldoende kansen om de prestaties van onze machine te verbeteren.”

Met medewerking van Lewis Duncan