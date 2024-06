Honda houdt nog vast aan Japanse ontwikkelingsstijl, ziet Nakagami

Honda en Yamaha zijn de afgelopen jaren behoorlijk weggezakt in de MotoGP. De Japanse fabrikanten waren nog niet zo lang geleden toonaangevend, maar inmiddels zijn ze voorbijgestreefd door de Europese merken. Daar waar onder meer Ducati niet bang is om te innoveren en snel veranderingen door te voeren, zijn de engineers en technici van de Japanners vaak terughoudender. Wel laten Honda en Yamaha nu ook zien dat ze uit een ander vaatje kunnen tappen, wat vooral bij het laatstgenoemde merk al tot tastbare en werkende ontwikkelingen heeft geleid. Bij Honda gaat dat in een iets minder hoog tempo, doordat de engineers nog relatief voorzichtig zijn met het introduceren van nieuwe onderdelen.

"Ik begrijp dat je gemakkelijk kunt zeggen dat er een Japanse stijl is, wat inhoudt dat alle onderdelen heel precies moeten zijn, zelfs dingen als een boutje. De engineers moeten begrijpen hoe het presteert en ze zijn voorzichtig. Daarom duurt het lang om dingen te ontwikkelen en nieuwe onderdelen te introduceren", geeft Takaaki Nakagami een inkijkje in de huidige werkwijze van Honda. De LCR Honda-rijder was vorig jaar nog ontevreden over het lage ontwikkelingstempo dat de fabrikant uit Tokio erop nahield. Inmiddels ziet hij ook dat er sneller ontwikkeld wordt en dat er meer verschillende testitems zijn.

Tegelijkertijd duurt het na goedkeuring nog altijd behoorlijk lang voordat nieuwe onderdelen ook daadwerkelijk ingezet worden tijdens raceweekenden. Dat is iets waar Yamaha momenteel iets slagvaardiger in lijkt te zijn, maar Nakagami weet wel waarom het bij zijn werkgever iets langer duurt. "Hoewel we op dit moment veel dingen testen, is de kwantiteit niet zo belangrijk. Als een rijder zegt dat iets goed is, dan zijn er slechts één of twee exemplaren van. Daardoor kunnen we het niet gebruiken tijdens een raceweekend. Het duurt lang om te beslissen en zodra er is besloten over de weg die we inslaan, kost het nog meer tijd."

Takaaki Nakagami en Luca Marini tijdens de GP van Italië Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het verleidt Nakagami tot de conclusie dat Honda nog altijd erg voorzichtig is met de ontwikkelingen, ondanks de vrijwel identieke commentaren van de rijders van het fabrieksteam en LCR. "Het goede is dat alle vier de rijders bijna dezelfde uitspraken doen en om dezelfde dingen vragen als er problemen zijn. Ik denk dat het best duidelijk is voor de engineers wat we moeten verbeteren om progressie te boeken, maar we hebben niet binnen een week een totaal andere specificatie. Het kost tijd", aldus Nakagami. "Het is een beetje als de Japanse stijl door heel voorzichtig te zijn. De eerste prioriteit is om het veilig te maken, de prestaties komen later."

Methodische aanpak geen probleem voor Marini

Dat zijn conclusies waar Luca Marini zich bij aansluit. De Italiaan komt sinds begin 2024 uit voor het fabrieksteam van Honda, waar hij dit jaar dus heeft kennisgemaakt met de nauwkeurige, maar ook ietwat voorzichtige werkwijze van de Japanse engineers. "Hun methode is anders dan die van de Italiaanse engineers, maar ze zijn heel precies en heel sterk", constateert de van VR46 Ducati overgekomen Marini. "Ze willen alles heel goed begrijpen. Het is ook onderdeel van het werk van de rijders om te proberen de problemen uit te leggen en de feedback op de best mogelijke manier te delen. Ik denk dat we een goede connectie hebben, we groeien samen enorm."

Marini ziet de methodische aanpak van Honda dan ook niet als een probleem. Daarnaast toont hij ook begrip voor de visie dat alles goed moet werken, voordat iets in de races wordt ingezet. "Hun aanpak is dat ze alles willen begrijpen en ze willen ervoor zorgen dat alles werkt, voordat ze het meenemen naar het circuit en misschien het risico lopen dat iets kapot gaat en ze een probleem veroorzaken voor de rijder", aldus de 26-jarige rijder uit Urbino. "De rijder moet dan de situatie begrijpen, alles heel duidelijk uitleggen, zijn mening zo goed mogelijk delen en uitleggen welk gevoel hij krijgt op de motorfiets. Ze hebben geen rijder nodig die alleen klaagt over de problemen."