Honda gunt testrijder Nagashima wildcard in GP van Japan

Nagashima reed vier seizoenen in de Moto2-klasse. In 2020, het jaar dat hij de Grand Prix van Qatar won, werkte hij zijn laatste volledige seizoen af. Vorig jaar reed hij nog een paar races als reserve in de Moto2, en hij trad daarnaast als testrijder in dienst bij HRC Honda. Hij speelde een belangrijke rol in de overwinning die Honda dit jaar boekte in de 8 uur van Suzuka. Hij scoorde pole-position met een nieuw ronderecord en won samen met Iker Lecuona en Takumi Takahashi de prestigieuze race.

Als beloning mag Nagashima eind deze maand in HRC-kleuren aantreden op de MotoGP-grid. Hij rijdt de Grand Prix van Japan met een extra RC213V. Het is de eerste keer sinds 2015 dat Honda een wildcard inzet tijdens de thuisrace. Takahashi eindigde toen op de twaalfde plek. “Ik doe mee in de MotoGP-klasse en dat is waar ik van kinds af aan van gedroomd heb”, zegt Nagashima. “Het is een wildcard voor één weekend, maar ik doe mijn best en wil laten zien dat ik HRC erg waardeer, het is prachtig dat ze mij deze kans geven.”

Eerder deze week maakte Suzuki al bekend dat Takuya Tsuda ook met een wildcard in actie komt in Motegi.