Honda-teambaas: Men was even vergeten wie Marc Marquez was

Marc Marquez moest vrijwel het gehele seizoen 2020 aan zich voorbij laten gaan na een valpartij in de openingsrace in Jerez. Daarbij brak hij zijn bovenarm. Vanwege complicaties moest hij maar liefst drie keer onder het mes en dus stond hij de rest van het jaar niet meer aan de start. De zesvoudig MotoGP-kampioen liet ook de eerste twee races van 2021 in Qatar schieten en keerde tijdens de Portugese GP terug met een zevende plaats. Bij zijn rentree was Marquez nog altijd niet helemaal fit, maar langzamerhand boekt hij progressie. Zo won de Spanjaard de Duitse GP op de Sachsenring en klom hij een race later in Assen van de twintigste naar de zevende positie.

Marquez is ruim een jaar na het ongeluk nog steeds niet helemaal de oude. Zijn teambaas bij het Repsol Honda Team, Alberto Puig, erkent dat de terugkeer van zijn landgenoot moeizamer verloopt dan verwacht. “Ik denk dat men een tijdje vergeten is wie Marc Marquez is. Ik ben niet iemand die veel kranten en nieuws leest, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Wat ik echter van onze persmanager hoor, is dat er in het verleden wat vreemde opmerkingen gemaakt zijn over zijn terugkeer en zijn mogelijkheden”, vertelde Puig aan MotoGP.com. “Ik weet niet of ze echt begrepen van welk niveau de rijder is.”

“Marc’s comeback verloopt lastiger dan verwacht door zijn blessure en wat er is gebeurd. Wat hij in de huidige situatie doet is echt geweldig, want… het gaat te ver om te zeggen dat hij met één arm rijdt, maar hij doet het met anderhalve arm”, vervolgt Puig om aan te geven dat Marquez nog wat stappen te zetten heeft in zijn herstel. “Hij is fysiek duidelijk niet 100 procent. Ik denk dat er slechts één rijder is die dit kan, en dat is Marc. Dat zeg ik niet als teammanager van Honda, maar als voormalig coureur. Ik denk dat zijn potentieel ver boven de rest staat.”

Voorafgaand aan de zomerstop maakte Marquez duidelijk dat hij hoopte tijdens de onderbreking weer meer op de motor te kunnen trainen, als zijn arm dat zou toelaten. Dat lijkt het geval te zijn. Vorige week postte de rijder uit Cervera dat hij heeft getraind op de crossmotor.