Honda-teambaas: "Marc Marquez kan zijn ware DNA weer tonen”

Marc Marquez moest het in een prachtige race op Phillip Island afleggen tegen Suzuki-rijder Alex Rins, maar stond wel voor het eerst in 357 dagen weer op het podium in een MotoGP-race. De rijder deed de hele wedstrijd mee aan het front en was de smaakmaker in de mooiste race van het seizoen. Voor Honda was het pas het tweede podium van dit seizoen en na de zege van Rins is Honda de enige fabrikant in de MotoGP die dit jaar nog geen overwinning behaald heeft. In zijn analyse na het raceweekend gaf Honda-teambaas Alberto Puig aan blij te zijn met de progressie van Marquez.

“Het belangrijkste is dat we een Marc gezien hebben die weer echt snel was, die zijn ware DNA kon tonen”, zegt Puig. “Het betekent dat hij kon vechten voor de overwinning. Daar zijn we als Repsol Honda en HRC heel blij mee, we moeten vooraan meedoen. De focus ligt echter op Marc, we weten wat hij heeft meegemaakt en we hebben niets dan respect voor wat hij bereikt. Hij heeft ontzettend veel moeten geven om terug te komen op dit niveau.” Het is voor Honda eveneens motivatie om nog harder te werken aan het ontwikkelen van de RC213V. “De bal ligt bij ons om in de toekomst de best mogelijke motor te bouwen en de titel terug naar Honda te brengen. Daar werken we keihard voor en dat is onze verplichting.”

Opvallende bandenkeuze

Honda rekent zich na het podium nog niet rijk. Dat heeft onder meer te maken met de snelheid van de race, of beter gezegd: het gebrek daaraan. De race van afgelopen zondag was bijna zeven seconden langzamer dan die van 2019, toen Marquez won. Sindsdien is alles in de MotoGP veel sneller geworden. “De race was niet zo snel als we hadden gedacht, maar het was zeker een goede show”, pikt Puig het positieve eruit. “We zagen de spirit van Marc en de mogelijkheden die we hebben op een uitdagend circuit als Phillip Island. We missen nog snelheid, dat hebben we duidelijk voor ogen. We moeten nog zeker reageren en onszelf verbeteren.”

Marquez verbaasde vriend en vijand zondag door voor de zachtste compound achterband te gaan. Hij was de enige op de grid. Bovendien ging hij tegen het advies van zijn team in. De rijder zag echter dat de hardere compounds ervoor zorgden dat de zwakke punten van de Honda meer bloot kwamen te liggen. “Een speciale rijder weet wat hij moet doen en Marc wist wat hij deed toen hij deze keuze maakte”, vindt Puig. “Het was voor de race misschien niet de meest gekke keuze, maar we zagen het niet als de juiste optie. Wat mij betreft was het geen verrassing. De rijder weet welke band het beste is en een speciale coureur als Marc weet het nog beter.”