Honda heeft serieuze problemen met nieuwe motor, zegt Espargaro

Na enkele magere jaren kwam Honda dit seizoen met een radicaal vernieuwde RC2123V aan de start. De nieuwe motor deed het uitstekend in de eerste fase van het seizoen, ondanks dat Honda toch een flinke verandering had doorgevoerd. De achterkant van de motor gaf veel meer grip dan de eerdere versie van de machine. Honda begon het seizoen sterk met de derde plaats van Pol Espargaro in de Grote Prijs van Qatar. Maar afgezien van de heroïsche inhaalrace van Marc Marquez in Austin, heeft het team eigenlijk geen goede resultaten geboekt in de afgelopen races. Ook in Portugal ging het niet van een leien dakje. Marquez was de beste Honda-coureur in koers op de zesde plaats, maar eindigde op zestien seconden van de racewinnaar en gaf na afloop ook toe dat hij het gevoel met de nieuwe machine mist.

“We missen wat we in het voorseizoen hadden, het is lastig om te begrijpen hoe we de motor moeten stoppen”, zegt Espargaro, die zijn eigen race als ‘rampzalig’ omschrijft. “We kunnen de achterrem niet genoeg gebruiken. We gebruiken de zijkant van de banden te veel, bij het accelereren heb je daardoor wielspin. Het is niet logisch dat we voor de harde band moesten gaan terwijl de rest het allemaal op mediums kon doen. We kozen voor de harde achterband omdat die ons meer tractie geeft en het accelereren beter gaat, maar Marc koos wel voor de medium-achterband en dat was hetzelfde verhaal. We moeten altijd kiezen tussen grip in de acceleratie uit de bocht of juist grip in de bocht zelf. Onze rivalen hebben het beide, dus wat moeten wij doen? Het is lastig om te begrijpen. De motor die we nu gebruiken werkte in Qatar en in het voorseizoen echt perfect. Alle rijders waren het erover eens dat het gevoel goed was, al hadden we met de voorkant nog wel wat kleine problemen. Maar niemand klaagde over de achterkant. Nu hebben we een serieus probleem en ik heb geen idee hoe we dat moeten oplossen. We moeten kijken hoe we hier uit kunnen komen.”

Geen reden om motor te veranderen

Espargaro stelt dat er sinds het voorseizoen geen grote veranderingen zijn doorgevoerd. “Alleen kleine zaken aan de afstelling, die geen invloed hebben op de grip aan de achterkant van de machine”, merkt hij op. “Waarom moeten we een motor veranderen die in het voorseizoen nog de snelste was? Dat is helemaal niet logisch. En we hadden niet alleen de snelste rondjes, het ritme was ook goed. De motor was geweldig en we hebben niets veranderd. We hebben wat kleine details toegevoegd, maar die hebben niet gezorgd voor de problemen waarmee we nu te maken hebben.”