Honda schuift met technisch personeel voor MotoGP-seizoen 2023

Honda werkt niet alleen hard aan de ontwikkeling van de RC213V om deze op hetzelfde niveau te krijgen als de motoren van de concurrentie, ook heeft het Japanse merk besloten om met technisch personeel te schuiven met het oog op het MotoGP-seizoen 2023.

Giacomo Guidotti, de oude race engineer van Takaaki Nakagami bij het LCR-team, promoveert naar het Honda-fabrieksteam om voormalig MotoGP-kampioen Joan Mir bij te staan bij diens Repsol Honda-debuut. Oud-coureur Klaus Nohles neemt de plaats van Guidotti bij LCR in. De Duitser werkte de laatste drie jaar bij het testteam van Honda. Hij hielp Nakagami al in de slotrace in Valencia en ook bij de post season test in Spanje. Dit omdat Guidotti gewond was geraakt bij een val van zijn fiets.

Ramon Aurin, een ervaren Honda-engineer die de afgelopen seizoen werkte met mannen als Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo en Pol Espargaro, wordt de technisch manager bij het Honda-testteam. Aurin werd aanvankelijk aangesteld als engineer van Mir, maar de afname van het aantal tests en daarmee het toenemende belang van testteams zorgde ervoor dat Honda de Spaanse engineer vroeg om over te stappen naar een coördinerende rol bij het testteam. Santi Hernández blijft aan de zijde staan van Marc Marquez, terwijl nieuwbakken LCR-coureur Alex Rins gaat samenwerken met Christophe Bourguignon. De Fransman werkte de afgelopen twee jaar samen met Alex Marquez.

In het Honda Racing Corporation-management (HRC) verandert ook het een en ander. Shinichi Kokubu keert na enkele jaren afwezigheid terug naar de circuits om het RCV-project te leiden. Tetsuhiro Kuwata blijft algemeen directeur van HRC, terwijl Shinya Wakabayashi, algemeen directeur van de racedivisie, toetreedt tot het management. Voormalig technisch directeur Takeo Yokoyama gaat vanaf 2023 aan de slag in de fabriek in Tokio.