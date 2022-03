Honda-rijders in de problemen op Mandalika: "Hopen op droog weer"

Daarmee is rechtstreekse plaatsing voor Q2 op dit moment ver weg. Pol Espargaro was in de eerste training de snelste op het Mandalika Street Circuit, maar kwam er in de tweede training niet aan te pas. Marc Marquez lag op zijn beurt op koers voor een goede klassering, maar hij crashte in de slotfase van de tweede training. Normaal gesproken is er dan nog geen vuiltje aan de lucht, maar de voorspelde regen betekent dat de beide Honda-rijders wel eens aangewezen zouden kunnen zijn op Q1.

“Ik ging onderuit en dat gebeurde op een heel slecht moment”, zegt Marquez. “Wanneer je pusht voor een snelle tijd kan dit gebeuren. Het is waar dat ik over het algemeen wel blij ben met deze dag, maar dat mag niet omdat we onze doelstelling niet bereikt hebben. Ik had bij de eerste top-tien willen staan. Nu moeten we bidden dat het in de derde training droog blijft en dan kunnen we de top-tien alsnog halen.”

Espargaro kwam er niet aan te pas door problemen met de remmen, zo laat hij weten. “Ik had in mijn laatste run op nieuwe banden geen remmen aan de voorkant van de motor. Ik was boos, zeker als het morgen regent kunnen we Q2 wel vergeten. Dit was onze enige kans om daar te komen. Onze snelheid is goed, dus ik had zeker top-drie kunnen rijden. Helaas hield de voorrem op, dat is een probleem. Zo’n technisch probleem kan gebeuren, hopelijk hebben we dat morgen opgelost.”

Marquez krijgt meer vertrouwen

Ondanks zijn crash boekte Marquez wel degelijk progressie met de afstelling van de machine. Die staat nu dichter bij zijn stijl, iets waar hij donderdag nog terughoudend over sprak. “We hebben in de tweede training wat zaken aangepast waardoor ik me beter voel, het gaat op de baan ook steeds beter. Het is waar dat we in de laatste run wat anders geprobeerd hebben, maar het was niet slecht. Het lijkt erop dat het vertrouwen met de voorkant beter begint te worden.”

Ook Joan Mir van Suzuki (P20) en Francesco Bagnaia (P21) van Ducati vielen vrijdag buiten de boot. Mir verklaarde dat er 'niets positiefs' gebeurd was vrijdag, Bagnaia sprak juist van de beste dag van het seizoen.