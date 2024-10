Honda-rijders positief na vrijdag ondanks mislopen Q2 door gele vlaggen

In de enige MotoGP-training van de vrijdag van de Grand Prix van Australië was Johann Zarco uiteindelijk de beste Honda-rijder met een veertiende tijd. Directe plaatsing voor Q2 ging dus aan de Japanse fabrikant voorbij, maar eerder in de sessie lieten de rijders van het merk zich verder van voren zien. Zarco bivakkeerde zelfs even op de tweede plaats, terwijl Luca Marini op dat moment ook in de top-tien stond. Later zakten beide rijders terug, waarna hun laatste pogingen om Q2 te halen werden verstoord door een reeks gele vlaggen.

"Ik liep Q2 mis, maar ik verwachtte niet dat ik zo goed aan de sessie zou beginnen", blikte een opgetogen Zarco terug op de vrijdagse actie op Phillip Island. "De hele sessie controleerde ik mijn tempo en konden we dingen proberen met de motor. Ik zat altijd in een goede groep, het is alleen jammer dat we in de laatste run geen betere rondetijd hebben gereden, want in de eerste ronde lukte dat om meerdere redenen niet. In de tweede ronde kreeg ik vervolgens gele vlaggen. Het goede is dat ik hoop dat ik in droge omstandigheden punten kan scoren in de sprintrace en dat is beter dan verwacht."

Marini baalde eveneens van de gele vlaggen in de slotfase van de training, maar ook bij hem overheerste ondanks de negentiende tijd een goed gevoel. "Het was een listige dag, maar uiteindelijk denk ik dat we enorm konden genieten", verklaarde de fabrieksrijder van Honda. "De motor werkt redelijk goed, maar qua snelheid komen we zoals gebruikelijk iets tekort. We zitten er echter heel dichtbij. Het is voor iedereen jammer dat we in de laatste twee ronden gele vlaggen hadden, want ik denk dat iedereen zich enorm had kunnen verbeteren en meer potentie had kunnen laten zien. Dat geldt ook voor mij, dus laten we morgen afwachten."

Met vertrouwen naar beide races

Het hele seizoen bivakkeerde Honda tot dusver in de achterhoede. Het bleek lastig om de juiste ontwikkelingsrichting te vinden met de RC213V, maar sinds de dubbele krachtmeting in Misano lijkt er eindelijk verbetering in te zitten. Ook op Phillip Island zag de Honda er tot dusver competitief uit en hoewel de motorfiets nog altijd op enkele fronten tekortschiet, zag Zarco wel wat positieve punten. "De motor geeft een goed gevoel aan de voorkant en veel vertrouwen. We missen nog wat performance qua acceleratie, dus je kunt niet het maximale uit beste van een nieuwe band halen", legde de Fransman van LCR Honda uit.

Het verschil tussen nieuwe en gebruikte banden was dus niet zo groot bij de Honda-rijders en dat zou gunstig kunnen zijn met het oog op de races, al besefte Zarco ook dat de kwalificatie hierdoor een moeizaam verhaal wordt. Dat nam voor de rijder uit Cannes niet weg dat hij sinds Misano flinke verbetering ziet. "De balans van de motor is echter vergelijkbaar met die op andere circuits, al helpt de verbetering in de snelle bochten duidelijk om betere rondetijden te rijden."