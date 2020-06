Honda: "Uitlatingen Pirro zijn schandelijk"

De MotoGP heeft het wildcardsysteem, waarbij constructeurs enkele keren per jaar een extra rijder kunnen inzetten tijdens een Grand Prix, voor 2020 geschrapt. De reden is het afslanken van de paddock om races achter gesloten te kunnen afwerken, waarbij teams het ook met minder personeelsleden moeten stellen.

Zonder wildcards zullen verschillende testrijders dit jaar niet aan de bak komen. Zo ook Yamaha-testrijder Jorge Lorenzo, die een comeback had gepland in de Grand Prix van Catalonië in Barcelona.

Michele Pirro, die drie Grands Prix zou rijden voor Ducati, suggereerde dat Honda mee achter het afblazen van de wildcards zat om te beletten dat ex-rijder Lorenzo op een Yamaha zou racen. "Misschien wil Honda wel proberen om Lorenzo de prijs te laten betalen voor het feit dat hij naar Yamaha ging", stelde Pirro in het Italiaanse Motosprint. "Ik ben geen Lorenzo, hij heeft veel geld verdiend en kan prima thuisblijven. Ik heb nog veel te doen in de MotoGP."

Honda MotoGP-chef Alberto Puig was niet bepaald onder de indruk van die uitlatingen. "De opmerkingen van Pirro zijn schandelijk en ongepast. Ik begrijp niet waar die vandaan komen", reageerde Puig. "Honda heeft net zoals alle andere constructeurs de voorbije weken hard gewerkt om te begrijpen hoe realistisch dit seizoen is [door het coronavirus]. We hebben veel meetings gehouden om een consensus te bereiken met alle constructeurs en als Honda hebben we veel technische zaken opgegeven in het belang van de sport."

"Het is niet makkelijk, maar we passen ons met z'n allen aan. Daarom doet het pijn als iemand die bij een fabrieksteam zit dat soort opmerkingen maakten in zo'n moeilijke situatie. Ik denk dat Pirro zou moeten weten dat we bij Honda respect hebben voor Lorenzo. We zijn vorig jaar op een goede en respectvolle manier uit elkaar gegaan en wensen hem het beste voor de toekomst.