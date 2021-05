Honda-rijders bespreken problemen van RC213V

Alex Marquez was in 2020 verantwoordelijk voor de enige podiumfinishes van Honda. Dit jaar heeft de jonge Spanjaard nog geen grote indruk gemaakt en dat is te wijten aan een gebrek aan vertrouwen in de voorkant van de machine. Zijn probleem is daarmee niet hetzelfde als waar Espargaro mee te maken heeft. “De worsteling zit vooral in de voorkant van de machine”, zei de jongste Marquez op een vraag van Motorsport.com. “Vooral bij het remmen, maar we beginnen nu eindelijk te ontdekken waarom het zo is en welk onderdeel we moeten vervangen. Wat betreft mijn pakket zijn er ook wat zaken die beter moeten, zoals de motorrem. Op dat vlak staan we er niet beter voor dan een jaar geleden rond deze tijd. Alles reageert een beetje anders, daar moeten we mee puzzelen. Maar vooral de remzone is belangrijk om vertrouwen te krijgen in de voorkant.”

Die verbeteringen zijn hard nodig, want Marquez kan naar eigen zeggen niet echt genieten van het rijden. “Ik mis het vertrouwen en dan kun je niet echt genieten. Het is een worsteling”, bekent Marquez. “Het doel is om vertrouwen te vinden en weer naar voren te komen. In Le Mans hebben we een goede stap gezet, maar we kunnen nog heel veel proberen om de motor van dit jaar te verbeteren.”

Espargaro predikt geduld: Er komen updates aan

Honda-nieuwkomer Pol Espargaro begon dit seizoen met extreem hoge verwachtingen, maar hij realiseert zich inmiddels ook dat het tijd kost om de Honda onder de knie te krijgen. Espargaro heeft last van een paar specifieke problemen, die komen niet overeen met waar de andere Honda-rijders over praten. “Een gebrek aan grip aan de achterkant, zeker bij het insturen van de bochten. Dan is er nog iets wat ervoor zorgt dat we niet echt snel zijn in het midden van de bocht en het accelereren op de zijkant van de band is ook een probleem. Maar dat is iets waar de meeste andere fabrikanten last van hebben”, merkt Espargaro op.

Verder hekelt Espargaro vooral een gebrek aan consistentie bij Honda. “Ik ben op bepaalde momenten wel snel, maar het is heel moeilijk om over een hele ronde constant te zijn. Dat is wel vrij normaal. We hebben pas vijf races gehad en het voorseizoen was kort, dit hoort bij het proces.” Honda weet overigens wat het moet veranderen aan de machine om succesvol te zijn, stelt de Catalaan: “Ik hoop dat het testwerk in Jerez ons nog wat extra’s geeft. In de MotoGP kan het snel veranderen en er zijn veel factoren die invloed hebben op de resultaten. Honda weet dat en ze werken hard, we werken samen om beter te worden. We krijgen hopelijk de komende races nieuw materiaal. Misschien heeft de huidige motor niets meer te maken met wat we over drie races hebben.”

Nakagami gaat aan de slag met 2021-chassis

Na twee nulscores aan het begin van dit seizoen eindigde Alex Marquez’ teamgenoot Takaaki Nakagami de afgelopen races in de top-tien. De Japanner, nu de best geklasseerde Honda in het kampioenschap, deed dat echter wel vaak met het oude chassis. In Mugello gaat de coureur definitief over op het nieuwste chassis dat Honda geleverd heeft aan de satellietrijder. “We gaan met het nieuwe chassis rijden”, aldus Nakagami. “Na Le Mans heeft het team een gesprek gevoerd met HRC over het seizoen. We gaan dit nu voor een langere tijd proberen, het nieuwe chassis moeten we ontwikkelen en niet steeds teruggaan naar de versie van vorig jaar. Het is beter om de keuze te maken en met een nieuw chassis aan de slag te gaan.”