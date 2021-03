Honda plakt nog geen datum op terugkeer Marquez

Marquez heeft acht maanden uit de roulatie gelegen door een gebroken bovenarm. Het herstel werd vertraagd door een infectie, het bot heelde daardoor niet. Na een derde operatie in december zit er nu wel schot in de zaak en lijkt het erop dat Marquez op volle sterkte terug kan keren. Vorige week kreeg de Catalaan toestemming voor het trainen met de motor, een dag later verschenen op social media ook al beelden dat hij op een minibike aan het trainen was.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Op zondag 28 maart begint het MotoGP-seizoen met de Grand Prix van Qatar, maar het is nog afwachten of Marquez dan al kan starten. “Het is een zware winter geweest, zeker voor Marc”, zei teambaas Puig. “We bekijken nu wanneer hij terugkeert, maar het is nog niet mogelijk om er een precieze datum op te plakken. De artsen hebben hem nu gelukkig toestemming gegeven om weer intensiever te trainen en de werklast tijdens de trainingen te verhogen. We kunnen stellen dat de situatie stilaan normaliseert.”

Marquez kwam tijdens de Grand Prix van Andalusië in juli voor het laatst in actie tijdens een training. Hij heeft ondertussen bijna een volledig seizoen gemist, maar belangrijker, ook de voorbereiding op dit seizoen. Bovendien is het lastig om MotoGP-fit te worden zonder op een dergelijke motor te rijden. Puig verwacht dat Marquez niet 100 procent fit is als hij terugkeert. “Dat is logisch”, zei hij desgevraagd. “Er is nog weinig tijd tot de eerste race en ik weet niet of hij al zou kunnen racen. Dat zullen we pas weten als die race dichter in de buurt komt.”

Voor het geval Marquez niet kan rijden zal HRC-testrijder Stefan Bradl in actie komen voor Honda. Hij reed afgelopen seizoen vanaf de Tsjechische GP in de plaats van Marquez en werkte ook samen met de crew van de Spanjaard.