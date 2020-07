Honda: Overstap Marquez naar LCR de beste optie voor iedereen

Maandag bevestigde Honda dat het Pol Espargaro heeft vastgelegd voor 2021 en 2022, hij rijdt dan voor het fabrieksteam naast Marc Marquez. Dat gaat ten koste van Alex Marquez, de jongere broer van de MotoGP-wereldkampioen. Hij werd eind vorig jaar gehaald als vervanger van Jorge Lorenzo. Nog voordat het seizoen moet beginnen, krijgt Marquez dus al degradatie te verwerken naar het satellietteam. Hoewel die beslissing Honda op flink wat kritiek kwam te staan, denkt Puig dat de LCR-optie voor Marquez het beste is.

“We weten dat Repsol Honda voor een rookie, ook afhankelijk van het verloop van een carrière, niet de beste plaats kan zijn om te starten”, aldus Puig. “Hier krijg je vanaf het begin met veel druk te maken en moet je vanaf het eerste moment resultaten scoren. Racen naast een rijder als Marc Marquez, of het nu je broer is of niet, is voor iedereen moeilijk. We bekommeren ons om de toekomst van Alex Marquez en dat is waarom we besloten hebben om hem als fabrieksrijder, dat is wat hij zal zijn, iets meer comfort te geven dan wat hij bij ons zou hebben. Bij Repsol Honda is het moeilijker. Dat hebben we overwogen, met zijn leeftijd zou hij getraind moeten zijn, we volgen hem op de voet, hij is een interessante rijder voor ons. Maar op hetzelfde moment is het goed om een ervaren rijder in het fabrieksteam te hebben. Pol Espargaro is de man die dat heeft. Hij kan direct voor hogere posities vechten. We denken dat dit de beste optie voor ons allemaal is. Het is op dit moment de meest logische beslissing.”

Honda bood Crutchlow WSBK-zitje aan

Marquez neemt bij LCR Honda de plek van Cal Crutchlow in. De coureur vertrekt na dit seizoen bij Honda en moet elders kijken naar een zitje om zijn carrière in de MotoGP te verlengen. Volgens Puig was het geen optie om Marquez dit seizoen al naar LCR te sturen omdat het team nogal afhankelijk is van een aantal kleinere sponsoren. “We wilden op dat moment niet ingrijpen bij het team van Lucio Cecchinello door hun rijder over te nemen”, zei Puig met betrekking tot LCR. “We zouden de structuur verstoord hebben en LCR is voor ons belangrijk. Ze helpen ons goed en ze zijn waardevol voor ons.”

Hoewel Crutchlow in verband is gebracht met een MotoGP-zitje bij Aprilia, heeft Puig ook verklaard dat het team de Brit een zitje aangeboden heeft bij het Honda-team in het WK Superbikes. “Hij heeft altijd de kans om deze optie aan te pakken, met onze nieuwe motor, Honda wil op de korte termijn ook succesvol zijn in het WK Superbikes.”