Door het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati moet het fabrieksteam van Honda op zoek naar een tweede rijder voor het MotoGP-seizoen 2024. In de afgelopen weken hebben de nodige namen de revue gepasseerd als mogelijke kanshebbers, maar tot op heden heeft niemand nog een contract getekend. Eén ding staat voor de Japanse fabrikant echter wel vast: de nieuwe teamgenoot van Joan Mir racet dit jaar al in de MotoGP. "Er zijn niet veel kandidaten, iedereen weet dat. We kijken niet naar andere klassen, dat overwegen we in principe niet", vertelt teammanager Alberto Puig dan ook aan DAZN.

Dat houdt in dat Fermin Aldeguer definitief geen kans maakt op een plekje bij Repsol Honda. De 18-jarige Moto2-coureur verkeert de laatste weken in een goede vorm, maar Puig sluit uit dat de Spanjaard in 2024 al de stap naar de MotoGP zet. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik sprak gisteren met zijn manager en vroeg hem waar het vandaan kwam, maar hij wist ook niet wat hij moest zeggen", zegt de voormalig coureur daarover. "Aldeguer is een geweldige rijder met een prachtige toekomst voor zich, maar dat is volgend jaar nog niet in de MotoGP." Toch beseft Puig na enig onderzoek onder de huidige MotoGP-grid ook dat er maar weinig opties zijn voor de invulling van het tweede plekje in zijn team.

"Natuurlijk hebben we de huidige grid een beetje onderzocht. Daarom zeg ik dat er niet veel opties zijn, maar er zijn er wel een paar. De meeste rijders hebben een contract voor één jaar, dus ze moeten hun contract verbreken om hierheen te komen. Het is enorm gecompliceerd, laten we onszelf niet voor de gek houden", aldus Puig, die stelt dat er drie serieuze gegadigden zijn. De eerste is Fabio di Giannantonio, die eind dit jaar bij Gresini plaats moet maken voor Marquez. Ook VR46-rijder Luca Marini wordt als kandidaat gezien, iets wat ook geldt voor Pol Espargaro: "Dat is natuurlijk een optie. Het is een echte mogelijkheid", zegt Puig over de huidige GasGas Tech3-rijder, die na dit jaar wordt vervangen door Pedro Acosta.

Lecuona baalt van uitblijven kans bij Honda

Iker Lecuona maakt zodoende dus geen kans meer op de plek bij Repsol Honda voor 2024. De WK Superbikes-rijder van Honda heeft dit jaar de nodige invalbeurten afgewerkt voor de MotoGP-tak van het bedrijf, maar hij heeft inmiddels te horen gekregen dat promotie er niet in zit. "Ik geef toe dat ik teleurgesteld ben. Toen ze het vertelden, gaf dat wel een knauw", erkende hij in de aanloop naar de GP van Maleisië, waar hij bij LCR Honda invalt voor de geblesseerde Alex Rins. Ondanks een verklaring van Honda weet Lecuona niet precies waarom hij geen promotie krijgt, al zal hij met plezier horen dat er niet voor een jonge, onervaren rijder gekozen wordt. "Dan zou ik helemaal naar de kloten zijn. Je kunt je voorstellen wat voor een klap in het gezicht dat zou zijn. Ik denk dat Honda niet klaar is voor een jonge rijder zonder ervaring."