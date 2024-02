Honda begint nieuw tijdperk met frisse MotoGP-livery voor 2024

Slechts vier MotoGP-teams hadden hun livery voor het nieuwe seizoen nog niet gepresenteerd. Maandag trapte KTM de week af door een vrijwel ongewijzigde livery te onthullen, waarna het op dinsdagochtend de beurt was aan het fabrieksteam van Honda. Tijdens een evenement in de Spaanse hoofdstad Madrid - een locatie die ter ere van 30 jaar samenwerking met titelsponsor Repsol werd gekozen - werd een behoorlijk veranderde kleurstelling voor de RC213V onthuld. Ten opzichte van eerdere jaren zijn de logo's van Red Bull aan de onderkant van de kuip verdwenen door het vertrek van Marc Marquez naar Gresini Ducati.

Er is echter meer veranderd aan de livery van de RC213V. De kleurstelling werd de afgelopen jaren gedomineerd door het oranje en wit van titelsponsor Repsol, maar nota bene in het jubileumjaar van de samenwerking krijgt de Spaanse oliemaatschappij een minder prominente rol. In plaats daarvan heeft Honda ervoor gekozen om de traditionele bedrijfskleuren in de livery te verwerken. Dat houdt in dat de livery nu meer rood, blauw en wit bevat dan in voorgaande jaren. Wel is Repsol aan de achterkant van de machine goed vertegenwoordigd.

Ook aan de motorfiets zelf is het nodige veranderd bij Honda, dat na een pover 2023 een inhaalslag hoopt te maken. Zo konden de rijders van zowel het fabrieksteam als klantenteam LCR Honda in Sepang uitgebreid testen met enkele nieuwe aerodynamische ontwikkelingen. De staart is bijvoorbeeld nu voorzien van een achtervleugeltje en in totaal vier stekels. Aan de voorzijde is de kuip nu voorzien van een aan de onderkant iets verder uitstekende kuip, die ervoor moet zorgen dat er een soort grondeffect gegenereerd wordt en wat weer voor meer grip in de bochten moet zorgen. Ook de vleugels aan de voorkant van de RC213V zijn gewijzigd, terwijl er ook kleine sidepodvleugeltjes op de machine zijn gemonteerd.

Marquez kan niet over deze veranderingen beschikken, want na elf jaar heeft hij besloten om Honda te verruilen voor Gresini Ducati. Dat betekent dat Joan Mir voor zijn tweede seizoen in dienst van Repsol Honda een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde krijgt. Die luistert naar de naam Luca Marini, die na twee seizoenen bij VR46 Ducati - de renstal van zijn halfbroer Valentino Rossi - op eigen benen gaat staan bij Honda. Hij treedt daarmee ook in de voetsporen van Rossi, die zelf in 2002 en 2003 voor het fabrieksteam uitkwam.