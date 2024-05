Honda nog niet op juiste pad met MotoGP-motor, zegt teambaas Puig

Na een zeer moeizaam 2023 kwam Honda in het MotoGP-seizoen 2024 met een fors gewijzigde RC213V op de proppen. Die nieuwe machine liet aanvankelijk tijdens de tests potentie zien, maar in de eerste vier raceweekenden kwam dat er absoluut niet uit. Er worden nog altijd veel verschillende dingen getest door testrijder Stefan Bradl en de vier vaste MotoGP-rijders van het fabrieksteam en LCR Honda. Joan Mir verklaarde na de test in Jerez dat er een duidelijke ontwikkelingsrichting was gevonden, maar teambaas Alberto Puig ontkent dat.

"Als we weten welke kant we op moeten, kunnen we proberen stappen voorwaarts te zetten. Natuurlijk ontdek je veel dingen niet op de automatische piloot. Je kunt ze waarschijnlijk nog niet gebruiken tijdens de volgende Grand Prix, maar je kunt wel beginnen met het voorbereiden van andere onderdelen", zegt Puig over de recente vorm van Honda. "We moeten blijven doen waar we mee bezig zijn. We werken hard. Honda slaapt niet, dat moet ik zeggen. Het enige wat zeker is, is dat we nog niet de richting hebben kunnen vinden die we willen en waar we op hopen."

Alle rijders testen met verschillende onderdelen

Het ontbreken van de juiste ontwikkelingsrichting weerhield Honda er niet van om in Jerez nieuwe dingen te testen. Takaaki Nakagami en Johann Zarco konden gedurende de testdag rijden op de 'labmotor' waar Bradl tijdens de Spaanse GP mee reed, maar ze waren niet onder de indruk. Zarco stapte nog tijdens de testdag over op de motorfiets waar hij de races op afwerkte. De LCR Honda-rijders werden vorig jaar nog weinig ingezet voor testwerkzaamheden, maar inmiddels is Honda overstag en worden de vele testitems over alle rijders van het fabrieksteam en het satellietteam verdeeld.

"Ik kan zeggen wat ik de afgelopen maanden min of meer gezegd heb: we proberen heel veel dingen en we proberen een oplossing te vinden, want we staan niet waar we willen staan. We hebben vier rijders en we proberen ze allemaal in te zetten om verschillende dingen te proberen. Iedereen probeert iets anders", legde Puig het testwerk uit. "We proberen natuurlijk de best mogelijke combinaties te vinden. Stefan Bradl heeft de motor getest en we hebben veel data verzameld. Het gevoel was goed. Het is niet verkeerd. Het is niet perfect, er zijn dingen om te verbeteren. Ik kan niet specifiek antwoorden, maar de test in Jerez was heel belangrijk. Alle rijders probeerden verschillende dingen, verschillende combinaties en uiteindelijk trekken we belangrijke conclusies."