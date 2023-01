Honda bevestigde vorige week de komst van Suzuki-engineer Ken Kawauchi. Hij is de opvolger van Takeo Yokoyama, die de afgelopen jaren als technisch manager verantwoordelijk was voor de Honda RC213V. Yokoyama is nog werkzaam voor Honda, maar bekleed vanaf heden een functie in Japan. Kawauchi begon eerder dit jaar in zijn nieuwe rol en maakt woensdag zijn officiële debuut bij Honda als het team een tweedaagse test doet op Circuito de Jerez.

Het WK Superbikes-team van Kawasaki heeft het circuit voor enkele dagen afgehuurd om te testen, maar het Japanse merk heeft de test opengesteld voor derden. De meeste andere WSBK-teams zijn ook aanwezig bij de test. HRC MotoGP-testrijder Stefan Bradl is present om de vernieuwde RC213V aan de tand te voelen. Naast Kawauchi is ook de Spaanse engineer Ramón Aurín aanwezig. Hij werkte vorig jaar nog als technisch manager van Pol Espargaro, maar is vanaf heden de nieuwe crew-chief van het HRC-testteam.

Motorsport.com heeft vernomen dat Honda ook Toshifumi Fukae gecontracteerd heeft. Hij was tot voor kort ook werkzaam voor Suzuki, maar dan op de thuisbasis van het merk in Hamamatsu. Honda probeert het schip in rustig vaarwater te krijgen na enkele dramatische seizoenen. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de communicatie tussen de activiteiten van het circuit en de fabriek in Japan. Honda hoopt dat Kawauchi en Aurin daarin het antwoord vormen.